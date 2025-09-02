Videos VIDEO | Maduro denuncia que 1.200 misiles de EE.UU apuntan a Venezuela 2 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que tomará medidas para “proteger al pueblo” en caso de que Estados Unidos cumpla con sus amenazas, en medio del aumento de tensiones bilaterales. Las declaraciones se produjeron durante un punto de prensa en Caracas, tras el despliegue militar iniciado por Washington a finales de agosto en el Caribe. Maduro acusó al mandatario estadounidense Donald Trump de haber “instalado ocho barcos militares con 1.200 misiles”, lo que calificó como “una amenaza extravagante, injustificable e inmoral”. “Ante la máxima presión militar, nosotros nos hemos declarado en máxima preparación”, agregó

