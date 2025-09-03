“Denúncienme, a mí no me pasará nada”: Funcionaria trans de la Seremi del Maule acusa discriminación de jefas de Gabinete y Finanzas de exseremi y candidata a diputada FA

La denuncia de acoso por Ley Karin apunta a la jefa de Gabinete y la encargada de la Unidad de Administración y Finanzas de la ex Seremi de Gobierno del Maule, Nataly Rojas, quien es actual candidata a diputada por el Frente Amplio.

Acoso, maltrato, insultos, humillaciones e invasión de detalles personales.

Estas son algunas de las cosas que denuncian funcionarios de la Seremi de Gobierno del Maule que fue liderada por Nataly Rojas, actual candidata a diputada del FA.

La denuncia por acoso y maltrato laboral apunta a dos trabajadoras de confianza de la exseremi: Nicole Román Salas, Jefa de Gabinete de esta repartición; y Claudia Rojas González, encargada de la Unidad de Administración y Finanzas.

Trabajadoras de la Seremi continúan en sus funciones

Según el documento, al cual tuvo acceso “The Clinic”, existen dos sumarios en curso en Santiago contra estas dos funcionarias, aunque contactada la seremi (s) de Gobierno del Maule, descartaron haber sido notificados respecto de algún tipo de denuncia, ya sea formal o informal.

Además, las trabajadoras de la seremía continúan en sus labores normales.

Aún así, entre las solicitudes de los funcionarios está “que estos (los sumarios) se retrotraigan a la etapa de las declaraciones de testigos, toda vez que, quienes participamos de dichos sumarios en su oportunidad no fuimos capaces de decir la verdad por diversas razones, la principal fue temor, a represalias por parte de ambas“.

El documento fue presentado por trabajadores de la repartición, y hace referencia principalmente a maltrato hacia Antonia (cuyo nombre fue cambiado por respeto a su privacidad), una trabajadora trans de la seremía.

“Los hechos que hemos vivenciado individualmente, como la falta de trabajo efectivo para con una

funcionaria, el trato desigual respecto de una misma situación entre distintos funcionarios, la

descalificación constante, a través de comentarios como “flojos”, “solo pido que hagas tu trabajo”,

“son tontos”, las referencias permanentes respecto del cuerpo, edad, maquillaje, ropa, no saludar,

burlarse de compañeras de trabajo, son algunas de las situaciones a las que hemos estados

expuestos por mucho tiempo pero que, a propósito de lo vivido por Antonia, hemos

resuelto denunciar de manera colectiva, porque consideramos que es un hecho grave“, denuncian.

El incidente previo a la fiesta

Los funcionarios que trabajan con Antonia relataron una serie de episodios en que se habrían visto afectados por las trabajadoras. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue lo vivido el 27 de junio, en una fiesta donde la repartición celebró el aniversario del ministerio.

Según se lee en la denuncia, antes de la celebración, a eso de las 9:30 horas de ese día, Nicole Román habría ingresado a la oficina de fondos buscando a Antonia, acusándola de no haber terminado trabajo encargado el día anterior “de manera prepotente”.

Ante dicha situación, Antonia habría señalado que habría dejado el trabajo listo el día anterior, solo que no envió los correos porque pensaba que Román sería quien los enviaría. “La jefa de gabinete alzó la voz visiblemente molesta y le indicó que debía hacerlo inmediatamente”, lee el documento.

“Antonia salió de la oficina llorando y molesta, y manifestando que no participaría de la actividad (la fiesta que luego se celebraría), quedándose la jefa de gabinete, quien expresó que se encontraba aburrida de que no se hiciera lo que ella pedía cuando ella lo decía, y que ya no estaba para esas ‘pendejerías'”, relatan en la denuncia

El comienzo de las agresiones, bajo el efecto del alcohol

Luego de eso, en la fiesta de la tarde, a la que finalmente todos los involucrados asistieron, la jefa de gabinete “visiblemente alcoholizada” se habría acercado a Antonia, increpándola sobre que “tenemos que hablar”, ante lo cual la aludida respondía que prefería conversar el lunes dado el contexto, “ante lo cual Román insistió “que van a hablar igual y ahora”.

“Sin perjuicio de lo solicitado, Román comienza a increpar a Antonia, tratándola de desleal y traidora“, y acusándola por haber sido electa en un cargo de una asociación de funcionarios, manteniendo una actitud “burlona” contra Antonia, quien no pudo escapar de la situación, lee el documento.

“Denúncienme, a mí no me pasará nada”

En dicha situación habría intervenido Claudia Rojas, quien se habría sumado a la jefa de gabinete de la Seremi en su maltrato, “reforzando sus palabras, y añadiendo cosas relativas al pasado de Kary, precisamente a los años en que se dedicó al comercio sexual, señalando que la gente con la que ella se junta, hablaría de esto y por lo tanto no podía confiar en nadie”.

También se detalla que Rojas igualmente la habría tratado de traidora “y de otros epítetos menos amables”, y que “le señaló al menos en tres oportunidades distintas que ella era quien recibía las denuncias por acoso y maltrato laboral, y que le importaba “un pico” que la denunciara“.

Y es que, según habría alardeado Rojas en la celebración con los funcionarios, “ella recibía las denuncias por maltrato, y visiblemente bebida, señalaba entre risas, ‘adivinen que hago con las denuncias: las archivo y las guardo‘, lo que a todos nos generó una sensación de desamparo absoluto y nos hizo pensar en lo indefensos que nos encontrábamos frente al diario vivir laboral”.

Incluso, Antonia le habría advertido sobre la gravedad de lo que estaba haciendo y del factor de que podía denunciarla por maltrato, ante lo cual Román le habría dicho “denúncienme, a mí no me pasará nada, a mí me protege mi partido político, así que háganlo”.

“La ha hecho llorar en reiteradas oportunidades por sus malos tratos”

Pero más allá del incidente puntual de la fiesta de la seremía, los funcionarios denuncian otro tipo de acosos y maltratos reiterados, tanto con Antonia como con el resto.

Según el documento, “hemos sido testigos de que la Sra. Román, le pide (a Antonia) trabajo al filo del término de la jornada laboral, obligándola a quedarse más tiempo, sin que este le sea compensado, y la ha hecho llorar en reiteradas oportunidades por sus malos tratos“.

Denuncian “comentarios inadecuados” sobre vestimenta y apariencia en la Seremi del Maule

Respecto a Claudia Rojas también se menciona que “hace comentarios inadecuados por ejemplo de la información personal de los funcionarios, de la que ella tiene conocimiento en virtud de su cargo, por ejemplo de las licencias médicas, llegando en su minuto a abrir las licencias para tener el diagnóstico y otros detalles, cuando estas eran en formato papel“.

Así también, los funcionarios de la Seremi agregan que “Claudia tiene el mal hábito de señalar de manera recurrente, que todos los funcionarios (con excepción obviamente de su círculo cercano) son flojos, no saben hacer su trabajo, que está cansada de hacer el trabajo de todos, entre otros calificativos bastante tristes”.

Y denuncian que “es común escucharla referirse junto a Román, sobre el cuerpo de otras personas,

descalificándolas por su peso, edad, forma de vestir, etcétera”.