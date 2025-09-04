Videos con Stingo y agradecimientos a Cristián Warnken: las celebraciones de Matthei, Kast y Kaiser por los tres años del triunfo del Rechazo

Los abanderados de oposición lanzaron videos y realizaron actividades para conmemorar el portazo al proyecto de la Convención Constitucional. Matthei convocó a grupos ciudadanos y dio a conocer una conversación con el escritor Cristián Warnken, quien le relató la funa que vivió en 2022 junto a su familia por manifestarse en contra del texto. Kast lanzó un video donde recordó a controvertidas figuras del Apruebo, mientras que Kaiser dijo que ese día "el voto le ganó a la molotov".

Compartir

Tres años se cumplen hoy desde que 7,8 millones de personas manifestaran su voto en contra de la propuesta de la Convención Constitucional, alcanzando la opción Rechazo un 61,89% de las preferencias versus el 38% que logró el Apruebo. El resultado fue celebrado hoy de distintas maneras por los candidatos presidenciales de la oposición, tales como Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

La candidata de Chile Vamos, de hecho, realizó una actividad “ciudadana” en el centro de Santiago, lugar al que convocó a los líderes de la coalición, pero también del resto de los partidos que la apoyan, Amarillos y Demócratas, los que el 4 de septiembre de 2022 también estuvieron por la opción Rechazo.

A un costado de la candidata, de hecho, se ubicó la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien se tomó distintas selfis con los asistentes más tarde.

“Hoy conmemoramos tres años de ese histórico 4 de septiembre de 2022, cuando el 62% de los chilenos dijimos con claridad que no estábamos dispuestos a dividirnos, que no aceptábamos un proyecto constitucional refundacional, populista y con alto potencial autoritario”, dijo Matthei con orgullo.

La abanderada de Chile Vamos señaló que durante la Convención Constitucional “se trataba de aumentar las diferencias, pero los meses previos ocurrió en Chile un hecho inaudito: millones de personas de centroizquierda, centro y derecha, enfrentados al riesgo de perder el país que amamos, nos unimos”.

Allí fue cuando valoró especialmente a Amarillos y Demócratas, partidos que surgieron con liderazgos provenientes de partidos de centro, mayormente de la Democracia Cristiana (DC), que definió institucionalmente por entonces inclinarse por la opción Apruebo.

“El 4-S nos enseña que aunque cada uno de nosotros puede mirar el pasado con el espejo retrovisor izquierdo o derecho, cuando nos unimos podemos mirar como un solo equipo nuestro futuro”, siguió Matthei, advirtiendo que si el sector “sólo hubiéramos actuado como derecha, jamás hubiéramos ganado el Rechazo”.

“Aquí está la fuerza de centroizquierda que fueron los primeros que tuvieron la valentía de alzar la voz”, enfatizó Matthei y valorando especialmente a Cristián Warnken, fundador de Amarillos por Chile.

Kast lanza video con referencias a Stingo y Rojas Vade

El abanderado del Partido Republicano conmemoró la fecha a través de sus redes sociales.

Mediante un video un minuto y diez segundos, con música épica de fondo, el republicano afirmó que “el 4 de septiembre no ganamos nada, pero sí lo defendimos todo”.

“Ese día, con nuestro voto, defendimos nuestro himno”, dijo Kast, mientras el video reproducía un momento en el que la canción nacional sonaba en una sesión de la Convención Constitucional y recibía pifias de vuelta.

No fue la única referencia. También, señaló Kast, “defendimos nuestros ahorros y nuestra platita, como decían algunos”, mientras una imagen del exconvencional Daniel Stingo aparecía de fondo. La alusión era a unas declaraciones del abogado en el que hablaba sobre la heredabilidad de los fondos de pensiones, en la que afirmó que estos “no se heredan porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones, es un sistema de seguridad social, distinto de un sistema de ahorro personal de mi platita”.

Quien también apareció en el video fue Rodrigo Rojas Vade, el exconvencional que renunció a su escaño tras descubrirse que el cáncer que decía padecer no era tal. “Ese 4 de septiembre defendimos la igualdad ante la ley, defendimos la justicia, la verdad por sobre la mentira”, decía la voz de Kast de fondo.

“Y la seguiremos defendiendo, con fuerza siempre, porque la seguridad, el hogar y la libertad de los chilenos se defiende el 4 de septiembre y también en las elecciones presidenciales del noviembre”, cerró, sumado al hashtag #TeDefiendeSiempre.

Este 14 de diciembre, sigamos defendiendo a Chile como lo hicimos el 4 de septiembre.



Llegó el momento de volver a creer, atreverse e impulsar con fuerza los cambios que Chile necesita. 🇨🇱 pic.twitter.com/LqnI94kPUx September 4, 2025

Kaiser: “Celebremos juntos el día en que celebramos nuestra libertad”

Quien también liberó un video fue el diputado Kaiser. Desde un podio en el Congreso Nacional, el parlamentario relató que “hace tres años, el 4-S, los chilenos dijimos que no a una propuesta que pretendía destruirnos como Estado-Nación”.

“Era una propuesta que ponía en duda nuestro derecho a la propiedad, ponía en riesgo nuestro derechos a educar a nuestros hijos de la forma que nosotros queríamos”, afirmaba Kaiser mientras imágenes del estallido social aparecían difuminadas en el video.

“La gente se levantó y con su voto le dijo que no a una propuesta que había nacido de los incendios del octubre rojo, a la propuesta que había nacido de la violencia de extrema izquierda y de la izquierda antidemocrática. El voto le ganó a la molotov. Celebremos juntos este 4-S, es el día en que celebramos nuestra libertad“, cerró la pieza audiovisual.

Hoy celebramos que el voto le ganó a la Molotov! Hoy celebramos nuestra libertad! pic.twitter.com/zEaoRv5oF5 — Johannes Kaiser. Diputado por el distrito 10 (@Jou_Kaiser) September 4, 2025

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), por el contrario, no realizó ninguna actividad conmemorativa.