“Es una condición silenciosa”: la iniciativa que busca crear el Día Nacional de la Insuficiencia Ovárica Prematura

Un proyecto de ley propone establecer el 27 de noviembre como Día Nacional de la Insuficiencia Ovárica Prematura. Dicha iniciativa pretende sensibilizar sobre sus riesgos y promover la prevención en la salud femenina.

La Fundación Respuestas y la diputada Gael Yeomans impulsan un proyecto de ley que busca establecer el 27 de noviembre como el Día Nacional de la Insuficiencia Ovárica Prematura. Esto, para concientizar sobre sus efectos en la salud ósea, cardiovascular, cognitiva y la fertilidad de las mujeres.

Sobre la presentación del proyecto, la directora ejecutiva de Fundación Respuestas, Isabel Farías, destacó que “es un hito a nivel latinoamericano y, por sobre todo, lo que queremos es prevenir enfermedades complejas y además poder concientizar para que, desde una manera responsable, se aborde la Insuficiencia Ovárica Prematura”.

Yeomans conversó con The Clinic y aseveró que “lo primero que tenemos que hacer como sociedad es concientizar sobre la existencia de la Insuficiencia Ovárica Prematura. Es una condición silenciosa, cuyos síntomas muchas veces pueden ser confundidos por otras enfermedades o síndromes. Sin embargo, necesitamos que las mujeres sepan de su existencia para que puedan solicitar los exámenes correspondientes a tiempo, para prevenir que se desarrollen osteoporosis, demencia y párkinson a partir de esta insuficiencia, ese es el objetivo central de este proyecto de ley“.

“Se estima que un 1% de las mujeres vive con esta condición”

Con respecto al trabajo de la Fundación Respuestas, la diputada destacó que “han realizado un trabajo fundamental promoviendo esta iniciativa. Ellas se acercaron a nosotros a plantearnos esta problemática y gracias a ese vínculo este proyecto de ley esta hoy ingresando a discutirse en el Congreso”.

Además, afirmó que no hay cifras con respecto a las mujeres que sufren de este síndrome. “Este es otro de los aspectos que son relevantes al momento de concientizar y dar a conocer la IOP, pues no existen mediciones oficiales por parte de las instituciones chilenas. Se estima que un 1% de las mujeres vive con esta condición, pero no hay cifras oficiales, pues la institucionalidad no está lista todavía para realizar diagnósticos y estimaciones. Concientizar también puede generar que el sistema de salud pueda tener una respuesta más eficaz frente a la IOP”, contó.

¿Qué es la Insuficiencia Ovárica Prematura?

La Insuficiencia Ovárica Prematura es una condición en la que los ovarios de una mujer dejan de funcionar de manera normal antes de los 40 años, incluyendo a menores de edad. Esto no solo provoca una menopausia temprana y afecta la fertilidad, sino que también aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades graves a largo plazo como osteoporosis, patologías cardíacas y trastornos neurológicos y anímicos, debido a la falta de un diagnóstico y tratamiento oportunos.

Los principales síntomas son: