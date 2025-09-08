Contraloría detectó que Junji gastó más de $458 millones en habilitar la aplicación “Mi Jardín” y la mayoría de los jardines del país no la ocupa

Según informó la Junji, sigue vigente el uso de "Mi Jardín Junji" a raíz de la última licitación y se encuentran en una instancia de difusión comunicacional, pero que en 2025 se determinó "no seguir con la aplicación, debido a que los ajustes que se le realizaron no dieron como resultado una mayor interacción usuaria".

Compartir

Un informe de investigación de la Contraloría detectó que entre 2019 y 2025 la Junji contrató mediante cuatro tratos directos y dos licitaciones públicas, a la empresa Conectikids, por un total de $458 millones.

El organismo alertó irregularidades en la justificación de contratos por $172 millones y en la exención de garantías contractuales con la empresa, además de cuestionar que la JUNJI siguiera pagando por el servicio en años posteriores pese a tener escaso uso y existir una alternativa gratuita en su sitio web.

Crédito: Contraloría.

La intención era implementar la aplicación “Mi Jardín Junji”, una plataforma destinada a mejorar la comunicación entre los jardines infantiles y las familias.

Sin embargo, según detectó la Contraloría, tanto en la etapa piloto como en la implementación posterior en los recintos educativos “tuvo una escasa utilización por parte de esos recintos educativos y de los apoderados”.

“Sobre las actividades registradas en los años 2023 y 2024, en ese aplicativo por 301 instituciones de la Región Metropolitana de Santiago, 108 no cuentan con inscripciones de apoderados, en tanto que, en 284, esto es, el 94%, no se registran movimiento de respuesta entre las educadoras y padres (en una serie de items)”, lee el informe.

Y agrega: “De acuerdo con las entrevistas realizadas por este Organismo de Control a una muestra de directoras de 48 jardines infantiles de la provincia de Santiago, actualmente 39 establecimientos educacionales no utilizan la aplicación, pues 22 manifestaron haberlo ocuparlo solo en pandemia y 17 indicaron no haberlo usado nunca debido principalmente a la falta de participación por parte de los apoderados“.

Uso de WhatsApp y situación vulnerable entre las razones de su poco uso

Son diversas las razones que se detectan para que no haya resultado la implementación de la aplicación en los jardines infantiles, pero Contraloría apunta, entre ellas, a que en las entrevistas realizadas lograron detectar problemas relacionados a la vulnerabilidad de las familias a las que apuntaba.

Y es que si bien Junji habría informado que habría logrado la implementación de la aplicación en los jardines infantiles, no habría realizado seguimiento sobre la ocupación por parte de los apoderados.

“Se evidenció en las entrevistas que los jardines infantiles tuvieron problemas de conexión a internet y una baja participación por parte de los apoderados en el aplicativo, dado que las familias en su mayoría son vulnerables y no tenían los medios para tener un buen celular y un plan de internet que les permitiera instalar y ocupar la aplicación”, lee el informe.

Así también, según las entrevistas realizadas por Contraloría, gran parte de los jardines utiliza WhatsApp para comunicarse con las familias.

Junji: “Se ha puesto en marcha un plan comunicacional para fomentar su difusión”

Contactada la Junji al respecto, respondieron que la iniciativa nace del gobierno anterior, y que responde a focos de dicha administración, entre los que “se indicaba impulsar programas digitales para formar habilidades parentales e implementar una aplicación enfocada en los jardines infantiles públicos, para permitir a las familias acceder desde sus teléfonos móviles a información sobre educación parvularia y el quehacer educativo de sus niñas y niños”.

“Este servicio se desarrolló como proyecto piloto desde la Subsecretaría de Educación Parvularia, en el que participaron 16 jardines infantiles, 12 de ellos de JUNJI. Los resultados de aquel entonces -en contexto de pandemia-, indicaron que el 80% de los apoderados encuestados consideraron que el uso de la app les permitía estar más informados sobre las actividades del jardín infantil y, que el 70% se sentía más involucrado con las experiencias de aprendizaje de sus hijos“, explican.

Aseguran que a raíz de las irregularidades detectadas en la contratación vía trato directo, alegando que la causal para aquello no fue debidamente acreditada, el organismo habría mandatado el inicio de un proceso disciplinario, el que ya habría sido instruido.

“Esto ya tiene un sumario vigente; además y como parte de su compromiso con avanzar hacia medidas correctivas, se reforzará el control mediante circulares y una mayor regulación a las contrataciones directas en el Nuevo Manual de Adquisiciones de JUNJI, que actualmente se encuentra en elaboración”, mencionan.

De todas formas, aseguran que la app “sigue vigente a través de un proceso de licitación pública en base a las evaluaciones emanadas de las experiencias anteriores. En este sentido, en atención a las métricas indicadas por el informe de la CGR entre 2023 y 2024, se ha puesto en marcha un plan comunicacional para fomentar su difusión y uso por parte de las comunidades educativas de JUNJI, que implica el desarrollo de reportes quincenales a la comunidad educativa, a través de mailing masivos; así como también la difusión a través de las redes sociales y de los diversos canales de comunicación institucionales”.

Y concluyen: “En cuanto a la contratación del servicio por parte de la Subsecretaría de Educación Parvularia (…). Tras el período de pandemia, la anterior administración realizó una licitación para mantener el servicio por 24 meses. Durante la actual administración, se realizó una licitación pública para dar continuidad al servicio, entre mayo de 2024 y diciembre de 2024; luego de ello, para el año 2025 se determinó no seguir con la aplicación, debido a que los ajustes que se le realizaron no dieron como resultado una mayor interacción usuaria”.