Not TV: el nuevo canal de Zapping que desafía el modelo tradicional y que incorpora podcasts de Rodrigo Sepúlveda y Luis Slimming

Zapping estrenará hoy "Not TV", su nuevo canal que fusiona redes sociales, creadores emergentes y formatos no convencionales, en el intento de la compañía por romper con los moldes de la televisión tradicional. Sobre la nueva señal habla Isabel Vallejo, country manager de la firma en Chile, quien explica que la propuesta "no se basa en la solemnidad de la TV clásica, pautas establecidas o el rating, sino en una energía más espontánea, diversa y cercana a cómo hoy la audiencia consume contenido en diferentes apps".

Compartir

Zapping estrenará hoy “Not TV”, su nuevo canal que fusiona redes sociales, creadores emergentes y formatos no convencionales, en un intento por romper con los moldes de la televisión tradicional, y consolidarse como “una señal rupturista”, según plantea Isabel Vallejo, country manager de la firma en Chile.

A inicios de 2024, la empresa reveló que superaba los 100.000 suscritores, y que cerca del 50% de ellos accedía a la plataforma diariamente. Ya para mediados de 2025, la base de usuarios registrados en Chile había superado los 150.000.

En ese contexto, la nueva propuesta de Zapping -que estará disponible a partir de hoy lunes, en la señal 17– se sumará a los planes ya vigentes, sin un costo adicional, y con la participación de rostros conocidos de la televisión chilena, como los periodistas Rodrigo “Sepu” Sepúlveda y Manuel de Tezanos, con sus respectivos programas digitales.

Not TV: la apuesta disruptiva de Zapping

En conversación con The Clinic, Vallejo explica que la prioridad de Zapping es “crear un canal con personalidad propia, algo que no se haya hecho antes y que rompa los esquemas de la televisión tradicional. Mientras los canales tradicionales suelen repetir los mismos contenidos, en Not TV buscamos algo distinto: frescura, innovación y libertad creativa. Queremos sorprender y dar cabida a nuevos formatos y voces que vienen del mundo digital, priorizando el entretenimiento cercano y auténtico”.

Además, recalca que la idea no es replicar la fórmula tradicional: he ahí el nombre Not TV. “No somos televisión convencional. Aquí puede pasar cualquier cosa, porque combinamos lo mejor de las redes sociales, creadores emergentes y formatos disruptivos. Nuestra propuesta no se basa en la solemnidad de la TV clásica, pautas establecidas o el rating, sino en una energía más espontánea, diversa y cercana a cómo hoy la audiencia consume contenido en diferentes apps”, dice.

Junto con ello, señala que Not TV se define como un canal flexible y contemporáneo, donde “la programación en vivo convive con formatos digitales de humor, análisis e interacción. La programación se puede quebrar en cualquier momento para comunicar algo interesante”.

“Queremos ser una señal rupturista y una verdadera alternativa en la televisión, por eso llevamos varios meses preparando nuestra salida al aire con un equipo de diseñadores, audiovisuales, periodistas y rostros que han puesto todo de sí para que esta tarea titánica llegue a buen puerto”, desliza.

En cuanto a las diferencia de Zapping respecto de otras plataformas de televisión por streaming, Vallejo dice que son, ante todo, una empresa de tecnología. En ese sentido, declara que no solo entregan TV online, sino que buscan construir “una experiencia ágil, sin decodificador, sin burocracia y con mejoras constantes en calidad y usabilidad. Además, tenemos la ventaja de ser 100% enfocados en el usuario, entendiendo sus hábitos, necesidades y preferencias al consumir TV digital”.

Sobre los rostros que se sumarán al canal y los roles que cumplirán, la country manager de Zapping Chile indica a este medio que “la nueva programación apuesta por reunir a los rostros y formatos que ya han demostrado su éxito con nosotros en otros canales y plataformas. Ahora, estos programas convivirán juntos en una mismo señal, potenciando aún más su alcance y conexión con la audiencia. Además de tener el respaldo nuestro”.

“En deportes, sumamos programas de análisis de fútbol que triunfan en YouTube, aprovechando alianzas estratégicas que les permiten utilizar nuestros estudios y generar sinergia frente a nuevas audiencias, como lo son los programas digitales de Rodrigo Sepúlveda, Manuel de Tezanos, programas de debate como Todo es Cancha o Línea de Tres”, agrega.

En tanto, en humor y entretención, llevarán a la televisión podcasts exitosos como “El Sentido del Humor” -que conduce el comediante Luis Slimming-, “Media Semana” y “Nada es tan serio”. También, comenta que “pronto se estrena producción propia: un noticiario diario hecho desde el humor y nuevos espacios en vivo desarrollados en nuestros estudios”.

“Esta propuesta reúne y potencia contenidos probados y otros más experimentales, que ahora se encuentran juntos en una misma pantalla para crear una oferta fresca y atractiva, consolidando formatos exitosos con nuevos desafíos y posibilidades”, apunta Vallejo.