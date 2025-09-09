Videos VIDEO | Influencer Ethan Guo concreta millonaria donación y critica cobertura a su caso 9 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El influencer estadounidense, Ethan Guo, hizo efectiva la entrega de 30.000 mil dólares a la Fundación Nuestros Hijos como parte del acuerdo alcanzado con Fiscalía para tramitar su salida alternativa, luego de que aterrizara sin autorización en la Antártica. Gou, debió permanecer 65 días en el territorio mientras se llevaba a cabo el proceso judicial en su contra. Finalmente, el juez Franco Reyes aprobó su salida alternativa bajo ciertas condiciones, la que además de la mencionada anteriormente, incluye su prohibición de entrar al país por 3 años.

Suscríbete al newsletter