    Videos

    VIDEO | Nicolás Maduro decreta adelantar la Navidad en Venezuela para el 1 de octubre

    9 de Septiembre de 2025 Por

    Nicolás Maduro anunció el lunes que las celebraciones navideñas en el país comenzarán por decreto el próximo 1 de octubre, repitiendo una medida aplicada en años anteriores. “Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, señaló el mandatario en su programa semanal Con Maduro +, transmitido por la estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según dijo, el adelanto de las festividades busca “defender el derecho a la felicidad y a la alegría”, asegurando que “nada ni nadie en este mundo” puede quitarle al país esa posibilidad.

