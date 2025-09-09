Secciones
    Videos

    VIDEO | El impactante registro de mujer que se prendió fuego mientras practicaba malabarismo

    9 de Septiembre de 2025 Por

    En Florida, mientras un grupo de personas disfrutaba de un día de piscina, una mujer capturó el momento en que una chica se prendió fuego a sí misma al estar practicando malabares. En el registro se puede apreciar cómo el fuego alcanza parte de su prenda superior y rápidamente se adhiere a su piel. Las personas de alrededor corrieron a auxiliarla, pero en un intento desesperado, decidió lanzarse a la piscina, permitiendo que la situación no avanzara a mayores.

