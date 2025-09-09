Videos VIDEO | El impactante registro de mujer que se prendió fuego mientras practicaba malabarismo 9 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

En Florida, mientras un grupo de personas disfrutaba de un día de piscina, una mujer capturó el momento en que una chica se prendió fuego a sí misma al estar practicando malabares. En el registro se puede apreciar cómo el fuego alcanza parte de su prenda superior y rápidamente se adhiere a su piel. Las personas de alrededor corrieron a auxiliarla, pero en un intento desesperado, decidió lanzarse a la piscina, permitiendo que la situación no avanzara a mayores.

