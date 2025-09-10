Quién fue Charlie Kirk, el activista conservador cercano a Trump que fue asesinado en un evento universitario en Utah

El fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, Charlie Kirk, murió este miércoles tras ser baleado durante un conversatorio en la Universidad de Utah.

Compartir

La tarde del miércoles 10 de septiembre, un atacante baleó al activista conservador estadounidense, Charlie Kirk (31) mientras participaba en un evento de conferencias en la Universidad de Utah. Más tarde, sería el propio presidente Donald Trump quien confirmó su muerte.

Un video que circula en redes sociales muestra a Kirk sentado en un escenario al aire libre durante un espacio de preguntas y respuestas con estudiantes cuando se escucha un disparo, lo que provoca pánico entre los asistentes. Según ha trascendido, el tirador disparó desde un edificio del campus, a unos 200 metros del activista. El proyectil alcanzó al activista a la altura del cuello.

Kirk, oriundo del estado de Illinois, fue un activista político conservador y personalidad de los medios de comunicación. Además, fundó Turning Point USA, una organización conservadora sin fines de lucro que busca educar y organizar a estudiantes universitarios y de secundaria para promover principios como libertad, libre mercado y gobierno limitado.

El activista conservador fue portavoz de una de las generaciones más jóvenes de republicanos de extrema derecha partidarios de Make America Great Again (M.A.G.A). Kirk tiene siete millones de seguidores en Instagram, 5.2 millones en X y casi 4 millones en YouTube, donde sube críticas a alborotadores, a la migración y desafiantes ideológicos.

Charlie Kirk no se graduó de la universidad, pero recibió un título honorífico de la Universidad Liberty, en Virginia. El hombre comenzó a dedicarse al activismo cuando era un adolescente, lo que le permitió entablar relaciones con republicanos estadounidenses clave.

En 2016, ya formaba parte del círculo cercano de la familia Trump. Donald Trump Jr. tuvo como asistente personal al activista y, para las elecciones de ese año, Fox News lo invitó al canal junto con Trump Jr., Eric y Lara Trump.

Además de Turning Point USA, Kirk lideró Turning Point Action, organización clave a la que Trump encargó sus operaciones puerta a puerta en 2024.

Tras el ataque, el presidente Donald Trump escribió en Truth Social: “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”. El mandatario estadounidense agregó: “¡Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!”.

El mismo presidente confirmó el fallecimiento de Kirk más tarde: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk está muerto. Nadie entendía o tenía el Corazón de la Juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Él era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Mis condolencias y las de Melania a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.