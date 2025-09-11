Secciones
    Videos

    VIDEO | Jara por tenso momento con Kast: “No puedo dejar pasar que mienta de esa manera”

    11 de Septiembre de 2025 Por

    Jeannette Jara se refirió sobre los constantes momentos de tensión que protagonizó con José Antonio Kast durante el debate presidencial, particularmente el instante en que abordaron la polémica sobre la supuesta red de bots. La candidata del Partido Comunista enfatizó que: “Si no da una respuesta contundente, queda una sospecha” y agregó: “yo no puedo dejar pasar que el candidato mienta de esa manera y que nadie lo confronte”.

    Temas relevantes

    #Artes#candidatos#debate#Jara#kast#MEO#parisi

