Dos apuñalados y un detenido tras riña entre estudiantes de la Universidad Central

El hecho habría ocurrido durante una celebración en el marco de las Fiestas Patrias. Los estudiantes heridos fueron trasladados hasta la exPosta Central mientras que el detenido será formalizado durante la jornada de este sábado.

Pasadas las 18:00 horas de este viernes se registró una riña al interior de la Universidad Central, que terminó con dos alumnos con heridas cortopunzantes. En tanto, Carabineros confirmó que hay un detenido por el hecho.

Según información entregada por 24 Horas, todo inició cuando tres alumnos protagonizaron una discusión que se agravó cuando uno de ellos sacó un arma cortopunzante de entre sus pertenencias. Es en este contexto que el agresor hirió a otros dos estudiantes, uno de ellos en la cara. Debido a sus heridas, ambos fueron trasladados hasta las dependencias de la ex Posta Central.

El fiscal de la Universidad Central, Julio Contreras, recalcó que “esta es una situación absolutamente inédita, esta es una situación que no estaba ni organizada ni concertada. Tampoco habían autorizaciones para que se produjeran este tipo de situaciones. Esto se debe a una reunión que había de estos estudiantes y estamos tratando de determinar cuáles fueron las circunstancias“.

“Producto de la investigación que resulte, también se tomarán todas las medidas necesarias respecto a qué circunstancias o cuáles van a ser los mecanismo de control futuros que se puedan establecer si es que no son suficientes los que ya tenemos”, afirmó.

El llamado de carabineros

El comandante de Carabineros, Pedro Olguín, señaló que al interior de la casa de estudios “se mantiene un detenido y dos personas lesionadas, ambas por arma blanca. Se logró la incautación de un arma blanca del tipo cortapluma“.

“Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial”, señaló. Sobre cómo ocurrieron los hechos, el uniformado añadió que “al interior se mantenía una junta entre alumnos y, al parecer, producto de una rencilla se inició esta agresión”. Asimismo, afirmó que “nosotros como Carabineros llamamos a la precaución y al cuidado a lo que está relacionado a estas fiestas, a la ingesta de alcohol, para poder evitar situaciones de estas mismas características. Se mantiene aislado el sitio del suceso para ver las instrucciones que impartirá la Fiscalía”.