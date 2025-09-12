Videos VIDEO | Quién es Tyler Robinson, el autor del tiroteo que asesinó a Charlie Kirk 12 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Este viernes, el presidente Donald Trump, confirmó la captura del presunto asesino del activista conservador, Charlie Kirk. Su nombre es Tyler Robinson, tiene 22 años y fue arrestado en St. Georg, muy cerca del lugar de los hechos. Robinson, es un estudiante universitario de Utah y según las autoridades estadounidenses, habría sido persuadido por su familia para confesar, pero finalmente, sería su padre quien terminó por delatarlo.

