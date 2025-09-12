Videos
VIDEO | Quién es Tyler Robinson, el autor del tiroteo que asesinó a Charlie Kirk
Este viernes, el presidente Donald Trump, confirmó la captura del presunto asesino del activista conservador, Charlie Kirk. Su nombre es Tyler Robinson, tiene 22 años y fue arrestado en St. Georg, muy cerca del lugar de los hechos. Robinson, es un estudiante universitario de Utah y según las autoridades estadounidenses, habría sido persuadido por su familia para confesar, pero finalmente, sería su padre quien terminó por delatarlo.
