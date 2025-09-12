“Tiene un valor patrimonial enorme”: el retorno de la música de la UP con la radio online “El Disco es Cultura” con títulos del sello IRT

La radio que rindió homenaje al histórico sello IRT vuelve a transmitir tras dos años de silencio, ahora gracias a un fondo de Cultura. El proyecto busca rescatar la memoria musical de una industria que fue destruida tras el Golpe Militar de 1973.

Compartir

La radio online “El Disco es Cultura” funcionó durante seis meses en el 2023 transmitiendo canciones del catálogo del sello IRT. Pero la mañana del 11 de septiembre -cuando se cumplieron 50 años del Golpe Militar- cortó transmisiones como símbolo de lo que sucedió en 1973, cuando el sello fue destruido. Después de dos años, y financiado por un fondo de Cultura, la radio se reactiva.

“El Disco es Cultura” era la frase impresa en la contraportada de los discos que se publicaban por el sello IRT (Industria de Radio y Televisión) creado en 1971, cuando se nacionalizó el sello transnacional estadounidense RCA Victor. De esta forma, se convirtió en el único sello estatal que ha existido en Chile. IRT congregó distintos estilos y corrientes de la música de esos años, desde folklore y música infantil, hasta funk y psicodelia. Registrando a artistas y bandas primordiales como Víctor Jara, Los Jaivas y Patricio Manns. Junto con compilados que incluyeron a Quilapayún e Inti Illimani, entre muchos otros.

El sello fue destruido el 11 septiembre de 1973 con el Golpe Militar. Con sus directivos enviados al exilio, los trabajadores desvinculados, sus oficinas desmanteladas, y las matrices y vinilos destruidas y quemadas.

El nacimiento de la radio “El Disco es Cultura”

El eldiscoescultura.cl nació hace dos años de la mano del diseñador y gestor cultural Pablo Castro, quien digitalizó la colección personal de vinilos de su padre. En conversación con The Clinic, Castro recordó que “en esa oportunidad la radio tenía un catálogo acotado al material con que yo contaba, discos que yo pude digitalizar, por ejemplo“.

“Esta segunda etapa, gracias a un fondo de Cultura que nos adjudicamos, significa volver a montar la radio. Esta vez con el catálogo completo de discos de la IRT. El valor personalmente es algo enorme. Es como poner a disposición pública un archivo desconocido de músicas, sonidos y diálogos que fueron publicados por el sello IRT. Un sello nacionalizado durante la Unidad Popular, en formato disco de vinilo, tanto como LP como de 7 pulgadas, como singles“, destacó.

Castro recalca que “tiene un valor patrimonial enorme. En cuanto al criterio que ocupamos, es simplemente el contar con la discografía completa. No tenemos un filtro en particular, simplemente nos estamos esforzando por obtener de manera digital todos los temas que se incluyeron en los discos publicados por la IRT“.

“La radio tiene la finalidad de funcionar como una radioemisora tradicional. Es decir, que cualquier persona pueda reproducirla y comenzar a escuchar música de manera aleatoria. Como si fuera una radio de los años 70, con una programación que incluía temas y músicas que estaban siendo publicados justo en esa época. Es como, por así decirlo, casi un viaje en el tiempo sonoro“, explica.

El lanzamiento oficial de radio online “El Disco es Cultura” será abierto al público el sábado 13 de septiembre, a las 12:00 en el local SE IMPRIME de Factoría Santa Rosa, Barrio Franklin. Se realizará un conversatorio con Pablo Castro, el coleccionista Alex Pulgar, y el periodista musical David Ponce.