Videos VIDEO | Ya comenzó la primera fonda en el MUT: entrada gratuita, barra de La Piojera y juegos típicos 12 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

En el marco de las Fiestas Patrias que comienzan a celebrarse desde la próxima semana, este viernes 12 de septiembre, el Mercado Urbano de Tobalaba (MUT) se anticipó y dio inicio a la “Fonda MUT”. El espacio contará con entrada liberada desde el 12 al 21 de septiembre y tendrá una programación especial en la que sus asistentes podrán disfrutar de la barra de terremotos de La Piojera, talleres, música en vivo, comida típica y actividades para toda la familia.

