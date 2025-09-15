Candidatos en giras internacionales: Kast aterriza en Italia, Mayne-Nicholls en EE.UU. y ME-O de paso por Perú y España

Los abanderados presidenciales dejaron Chile hace unos días promovidos, principalmente, por temas de seguridad e inteligencia artificial. El candidato republicano concertó un encuentro con la primera ministra de Italia, mientras que Enríquez-Ominami hizo lo propio con un exministro del Interior de Perú. Mayne-Nicholls, por su parte, espera reunirse con empresas tecnológicas en San Francisco.

Compartir

Mientras algunos ya comienzan a prepararse para las Fiestas Patrias, lejos de eso se encuentran tres candidatos presidenciales que en los últimos días han dejado Chile para iniciar despliegues internacionales de cara a los comicios que se celebrarán el próximo 16 de noviembre, y que definirán quiénes serán los contendores finales para llegar a La Moneda.

Tal es el caso de José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami y Harold Mayne-Nicholls, quienes en los últimos días, luego de participar del primer debate presidencial, salieron del país para iniciar giras internacionales.

Kast concreta reunión con presidenta de Italia

El abanderado del Partido Republicano aterrizó en Italia, país en el que llegó a reunirse con la máxima autoridad del gobierno, Giorgia Meloni, la presidenta del consejo de ministros de Italia. Kast compartió imágenes del encuentro, en el que aparece junto a la autoridad sentado en un sillón y con las banderas de Italia y la Unión Europea de fondo.

“Italia declaró emergencia nacional, cerró el paso a la inmigración ilegal y puso orden en sus fronteras. Con Meloni conversamos sobre cómo aplicar esas lecciones en Chile: firmeza, control y seguridad para las familias”, dejó Kast como pie de foto en su publicación en Instagram.

Tras la cita grabó un video en el que destacó la labor que la primera ministra ha enfrentado la crisis de inmigración en Europa. “Son políticas integrales, muy serias, también muy duras. Pero han sido eficaces y eficientes”, dijo Kast, quien además adelantó que buscará llevar adelante las mismas políticas públicas en Chile, en caso de ser elegido mandatario.

Precisamente, en el debate de Chilevisión del jueves pasado, al ser consultado Kast por una referente internacional, tras resistirse a mencionar a dar un nombre, mencionó a Meloni.

Mayne-Nicholls en San Francisco por inteligencia artificial

El domingo, el exdirigente de la ANFP subió a sus redes sociales un video en el que se mostró al medio de una plaza en San Francisco, Estados Unidos.

“He venido hasta acá para conocer en profundidad cómo se está utilizando la inteligencia artificial”, comentó el periodista en la ciudad que es considerada capital global de la tecnología y el desarrollo por Silicon Valley, localidad que es sede de empresas como Apple y Google, ambas compañías que han dirigido sus negocios hacia la inteligencia artificial.

Mayne-Nicholls aseguró que se reunirá con “empresas y universidades para aprender cómo podemos modernizar el Estado y mejorar la forma en que servimos a las personas”.

Enríquez-Ominami con pasos por Perú y España

Con un traje negro, camisa celeste y corbata negra fue como Marco Enríquez-Ominami se mostró en redes sociales al interior de un local en Lima, Perú, ayer domingo.

Las fotografías que compartió en su perfil de Instagram dan cuenta de una reunión que sostuvo con Gino Costa, exministro del Interior de Perú durante el mandato del presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006).

“Me reuní con Gino Costa, exministro del Interior del Perú y referente internacional en seguridad ciudadana. Fue clave en la reestructuración de la Policía peruana”, comentó brevemente Enríquez-Ominami sobre Costa, quien ha sido parlamentario del Congreso peruano y funcionario de Naciones Unidas.

“Partimos a Madrid a seguir con la gira”, anunció Enríquez-Ominami augurando su próxima llegada a España, donde ya se mostró por la capital durante esta mañana.

En el país europeo sostendrá una reunión en materia de seguridad con expertos en la materia. Luego de eso, repetirá el mismo ejercicio en materia económica. Así, a la noche del martes pretende retornar al país.