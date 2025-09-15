Videos VIDEO | Conductor ebrio chocó contra una casa en Quilicura: intentó atropellar a víctima y se dio a la fuga 15 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Durante la madrugada de este lunes, un vehículo que se trasladaba de forma irregular, terminó por chocar con el frontis de una casa en la comuna de Quilicura. En el interior del auto, iban dos sujetos, quienes tras casi atropellar a la dueña de casa, se dieron a la fuga. Carabineros detalló que el conductor fue sometido a la prueba de alcotest, la cual marcó 1.8 y posteriormente, fue detenido por conducir en estado de ebriedad y daño a la propiedad privada.

