Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Conductor ebrio chocó contra una casa en Quilicura: intentó atropellar a víctima y se dio a la fuga

    15 de Septiembre de 2025 Por

    Durante la madrugada de este lunes, un vehículo que se trasladaba de forma irregular, terminó por chocar con el frontis de una casa en la comuna de Quilicura. En el interior del auto, iban dos sujetos, quienes tras casi atropellar a la dueña de casa, se dieron a la fuga. Carabineros detalló que el conductor fue sometido a la prueba de alcotest, la cual marcó 1.8 y posteriormente, fue detenido por conducir en estado de ebriedad y daño a la propiedad privada.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Carabineros#choque casa#quilicura#sujeto estado de ebriedad

    Comentarios

    Más videos