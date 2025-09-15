Tricel baja candidatura de Ximena Rincón y cierra posibilidad de un tercer periodo como senadora del Maule

El Tricel inhabilitó la candidatura de Ximena Rincón, impidiéndole postular a un tercer periodo como senadora por el Maule. La decisión se basó en que ya había cumplido dos periodos consecutivos en el cargo.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) determinó bajar la candidatura de Ximena Rincón y de esta forma cerrar la posibilidad que se presentara por un tercer periodo como senadora de la región del Maule.

El requerimiento fue presentado por el abogado Gabriel Osorio, quien argumentó que Rincón ya se había desempeñado en el cargo por dos periodos consecutivos. Por lo que no podía asumir un tercer periodo a pesar de la resolución del Servicio Electoral (Servel) de aprobar su candidatura.

Osorio presentó el requerimiento en representación del Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista.

La acción presentada contra la senadora Ximena Rincón

Al respecto, Osorio explicó a The Clinic que “nosotros tenemos un convencimiento jurídico que ha sido tomado por la mayoría del Tribunal Calificador de Elecciones. Dice relación con que la senadora Rincón había traspasado más de la mitad de su periodo. Por tanto, no podía aspirar a un tercer periodo como senadora. Esto ha sido ratificado por el tribunal y nosotros estamos satisfechos por el fallo que se ha publicado el día de hoy”.

“Nuestra teoría siempre se sustentó en que los periodos empiezan el 11 de marzo y terminan el 10 de marzo. El problema era que la teoría de la senadora Ximena Rincón, señalaba que su periodo terminaba el 11 de marzo a las 00:00 horas. Esto, era contrario a la Constitución. Puesto que la Constitución en la ley señala cuántos son el número de senadores que son 50”, acotó el abogado.

“Bajo la teoría de la senadora, se producía la contradicción que existían senadores que asumían su función y otros que aún no terminaban hasta las 00:00 horas. Por tanto, superando ese número de senadores. De este modo, la única interpretación posible que era concordante con el texto constitucional era lo que nosotros señalábamos. Para nosotros constituye una expresión de salvaguardar el Estado de Derecho y que todos los candidatos y candidatas tienen que cumplir con los requisitos que establece la Constitución y la ley“, recalcó el abogado.