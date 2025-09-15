Secciones
The Clinic
    Videos

    VIDEO | Vocera descarta polémica entre el Gobierno y Banco Central por desempleo

    15 de Septiembre de 2025

    La Ministra Camila Vallejo, fue consultada sobre los reparos que el presidente Gabriel Boric realizó sobre el último informe del Banco Central, el cual advirtió efectos negativos en el empleo a raíz de medidas como la ley de 40 horas y el aumento del salario mínimo. La autoridad declaró que la noticia: “ha sido una polémica totalmente artificial” y “la instalación de una especie de cuestionamiento a la autonomía no provino del gobierno”, por lo que respaldan a la entidad.

    #banco central#Camila Vallejo#Gabriel Boric#ley de 40 horas#sueldo minimo

