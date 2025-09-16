Videos VIDEO | ¿Dónde lloverá en Fiestas Patrias? Revisa aquí el pronóstico 16 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Las celebraciones de Fiestas Patrias traen consigo un clima incierto que podría mermar los últimos días de festejo. Desde el jueves 18 de septiembre, la zona norte y centro se mantendrán con nubosidad parcial. Entre la región de Ñuble, Biobío y Aysén, las nubes serán las protagonistas de la jornada junto con la lluvia. Desde el día 19 en cambio, la situación cambia. En la zona centro sur podrían caer precipitaciones ocasionales y en la zona central predominará el sol, aunque las temperaturas irán a la baja. El sábado 20, la lluvia podría llegarán hasta Coquimbo e Illapel, siguiendo por la zona centro y terminado en región de Los Lagos.

