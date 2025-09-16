Videos VIDEO | Rincón dispara contra Vodanovic (PS) tras ser inhabilitada: “No tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación” 16 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, reaccionó este martes al fallo del Tricel que inhabilitó su candidatura a las próximas elecciones parlamentarias. El reclamo fue presentado por partidos del oficialismo, que argumentaron que la senadora ya había ejercido por dos períodos consecutivos en el cargo. Rincón apuntó directamente contra la timonel del PS y candidata por El Maule, Paulina Vodanovic, distrito donde ella buscaba competir: "Le quiero decir que no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó en Gabriel Osorio, quien es abogado de Álvaro Elizalde. Es la presidenta del PS, no necesito acusarla, es un hecho notorio y público".

