La polémica que generó el exministro Briones tras tildar de “demencial” los reparos de Conadi a construcción de mall de Cencosud en Vitacura

El ex secretario de Estado tildó de "demencial" la solicitud de la Conadi, lo que generó críticas por parte de cientos de usuarios que le cuestionaron que su planteamiento es "una falta de respeto con las creencias". Entre quienes le presentaron sus reparos, está el periodista mapuche Pedro Cayuqueo, quien defendió que "lo liberal y respetuoso de las creencias ajenas les dura hasta que les tocan el bolsillo y sus negocios".

Esta semana se dio a conocer que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) presentó reparos por el “Centro comercial Cencosud Shopping en Vitacura”, entre los que se encuentra la posible afectación, por diversos motivos, del grupo mapuche de la zona, la “Asociación Indígena Dhegñ-Winkul”, lo que el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, tildó en X de “demencial” la noticia.

Y es que desde la Conadi mostraron su preocupación por el impacto al medio ambiente que podría tener la construcción del mall, así como la posible aparición de restos arqueológicos.

Pero sobre todo, llamó la atención la necesidad de realizar una ceremonia tradicional llamada “Trafquintun”, en la cual se solicita a antepasados el uso de la tierra y pedir perdón por dicha intervención.

“Asimismo, para solicitar permisos a los espíritus dueños del lugar, para que la afectación trate de no ser tan disruptiva y que las energías logren trasladarse a otro sector”, menciona el documento.

Las críticas a Briones

El planteamiento del exministro generó grandes reparos en la comunidad tuitera, sobre todo por quienes consideraron la respuesta del exministro como “una falta de respeto con las creencias”.

Entre ellos, se encuentra el periodista y escritor mapuche, Pedro Cayuqueo.

Tan demencial como el Espíritu Santo @ignaciobriones_? 🤔 lo liberal y respetuoso de las creencias ajenas les dura hasta que les tocan el bolsillo y sus negocios. https://t.co/DP910xKrGh — Pedro Cayuqueo (@pcayuqueo) September 16, 2025

En respuesta, el exministro dijo: “En una democracia liberal y en un Estado de derecho basado en reglas humanas impersonales, a mí, en efecto, me parece demencial tener que pedirle permiso a los espíritus (a cualquiera) para ejecutar una obra en plena ciudad, comuna de Vitacura. Al parecer a usted no”.

Cayuqueo, por su parte, argumentó que es “para nada demencial la solicitud de una rogativa indígena en el lugar, he visto curas bendiciendo nuevas obras por doquier: edificios, malls, incluso puentes con “agua bendita” y rezos varios. Jamás se me ocurriría tildar esas prácticas culturales y religiosas como demenciales“.

Mientras que Briones concluyó: “Como debiera ser obvio, no hablamos aquí de bendiciones (todas muy respetables), sino de permisos para construir proyectos. Permisos y normas humanas, no de los espíritus”.

También cuestionó al exsecretario de Estado la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba: “Demencial como qué: como cuando los católicos bendecimos todo lo que pillamos? Los evangélicos hacen rogativas todos los años para que le vaya bien a Chile? Como cuando con rodillas sangrantes se le pagan mandas a la Chinita? Como antes de las prácticas de yoga se honra a dioses con figura de elefantes o seis brazos? … Y mejor ni hablar de las creencias religiosas en oriente y en medio oriente donde se está desarrollando un genocidio con una raíz importante en la religión y las costumbres”, dijo.