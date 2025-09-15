Los reparos de la Conadi al nuevo mall de Cencosud en Vitacura: exige realizar un “Trafquintun” para garantizar que no habrá impacto a comunidades mapuche

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena ingresó un documento al SEA donde alerta que el mall nuevo que se ubicará a un costado del colegio Saint George podría afectar a la "Asociación Indígena Dhegñ-Winkul" y apuntan a falta de documentación que acredite que la edificación no interfiera con la comunidad.

El pasado 9 de septiembre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se pronunció en el SEA respecto de la declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Centro comercial Cencosud Shopping en Vitacura”.

El proyecto que consta de una inversión de US$125 millones y que estará ubicado a un costado del colegio Saint George podría llegar a afectar a un grupo mapuche de la zona, la “Asociación Indígena Dhegñ-Winkul”.

Así, Conadi solicitó al titular del proyecto “considerar de manera detallada la presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en la redefinición del área de influencia”.

“La inclusión de estos grupos no solo responde a principios fundamentales de derechos humanos y normativa nacional e internacional, sino que también asegura un análisis integral y equitativo de los impactos sociales, culturales y ambientales que en el proyecto pueda generar a dichos grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas”, lee.

En ese sentido, el documento firmado por el director nacional de la Conadi, Álvaro Morales, agrega que “la exclusión de estas comunidades puede tener implicancias significativas tanto para los derechos de estos pueblos como para la sostenibilidad y legitimidad del proyecto”.

Así, agrega que en las asociaciones indígenas no forman parte del área afectada, “es fundamental que esta decisión sea respaldada con una justificación clara y basada en evidencia técnica, respetando siempre los criterios establecidos por la normativa aplicable”.

Y que “el análisis debe ser acompañado de una cartografía que georreferencia tanto las partes, obras y acciones del proyecto, los factores generadores de impactos analizados y la localización de la “Asociación Indígena Dhegñ-Winkul”.

Además, hace hincapié en la falta de información disponible respecto de las entrevistas; como las pautas de preguntas utilizadas, por lo que la caracterización no sería suficiente para determinar posibles afectaciones, aunque reconoce que sí quedaron registradas las preocupaciones de la asociación en una reunión previa.

Necesidad de realizar ceremonia “Trafquintun”

También mostraron su preocupación por el impacto al medio ambiente, la posible aparición de restos arqueológicos, y por la necesidad de realizar una ceremonia tradicional llamada “Trafquintun”, en la cual se solicita a antepasados el uso de la tierra y pedir perdón por dicha intervención, menciona La Tercera.

“Asimismo, para solicitar permisos a los espíritus dueños del lugar, para que la afectación trate de no ser tan disruptiva y que las energías logren trasladarse a otro sector”, menciona el documento sobre la ceremonia.

Así, Conadi solicita las transcripciones de las entrevistas y sus resultados con la asociación, así como que se acredite que el proyecto no genera afectaciones, y la georeferenciación de la “Ruka” utilizada por la asociación, “pudiéndose de esa manera descartar efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300”.