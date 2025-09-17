Menores de edad no podrán estar en la calle después de medianoche: alcalde de Zapallar ratifica polémica ordenanza municipal de cara a las Fiestas Patrias

En Zapallar hace un par de años que el alcalde de la comuna decretó una ordenanza que prohíbe que menores de edad deambulen solos por las calles después de las 00:00 horas, lo cual fue reforzado de cara a estas fiestas patrias. Para asegurar aquello, el edil cuenta a "The Clinic" que contarán con seguridad municipal, además de Carabineros, vigilando las calles desde las 22:00 hasta las 04:00 horas. Pese a las críticas, alcalde defiende que no es un toque de queda: "Es exigirle a los padres que sepan dónde están los niños", dice.

De cara al verano de 2023, en Zapallar se armó una gran polémica. El alcalde, Gustavo Alessandri (RN), emitió una ordenanza municipal que prohibía que menores de edad deambularan solos en las calles.

Para hacer cumplir esa medida el alcalde de Zapallar asegura a “The Clinic” que cuentan con seguridad municipal, así como Carabineros, que desde las 22:00 hasta las 04:00 horas se encontrarán rondando las calles de la comuna vigilando que se cumpla la medida.

Si bien la ordenanza se encuentra vigente hace un par de años, el municipio reactivó con fuerza la medida de cara a esta nueva celebración de Fiestas Patrias. Así, todos los menores de edad que se trasladen al balneario para este feriado, deberán cumplir con la normativa.

“Lo que busca es proteger a los menores de edad con respecto a un apoderado que sepa dónde está ese menor de edad en la noche. Siempre buscando que no se vulneren los derechos de ese menor de edad y que tenga conocimiento que sea apoderado del lugar en que se encuentre”, comenta Alessandri.

Alcalde defiende que “no es un toque de queda, no es nada más que el apoderado responda por el menor de edad”

La ordenanza no ha dejado de generar polémica desde que se instruyó, puesto que hay quienes critican que un municipio tenga la facultad para decretar, en la práctica, lo que se apunta como un “toque de queda” para los jóvenes.

Alessandri, eso sí, es enfático en decir que “no es un toque de queda, no es nada más que el apoderado responda por el menor de edad. Es exigirle a los padres que sepan dónde están los niños. Y de esta manera hemos disminuido de, en un verano, 184 menores de edad que llegaban en estado de debilidad a un Cesfam, a cero en un verano y a uno el verano pasado. Entonces ha resultado un éxito”.

“Hemos disminuido también los distintos eventos nocturnos en bienes nacionales de su público y tenemos hoy día una comuna mucho más tranquila y un resguardo a los menores de edad por parte de sus apoderados”, asegura el alcalde.

Consultado respecto de las expectativas de cara a fiestas patrias, considerando el flujo de turistas que visitan la comuna y de menores de edad que se trasladan al balneario, el alcalde refuerza que “la ordenanza se le aplica a todos”.

“Les exigiremos que se cumpla en los horarios que corresponde, por supuesto que tendrán que regirse por ella, como se aplica a las 365 días del año”.

En esa línea, detalla que el trabajo “va mucho más allá de la ordenanza. Con un trabajo con los alcaldes de Puchuncaví, Papudo y La Ligua, con respecto a seguridad, de resguardo del ingreso a la comuna, en trabajo en conjunto también con el OS14, previniendo siempre para el mejor servicio posible, sobre todo en fechas como las vacaciones de invierno, el 18 de septiembre y el verano”.