Secciones
The Clinic
Buscar
  • The Clinic
  • Política
  • Negocios
  • Ciudad
  • Tendencias
  • Tiempo Libre
  • Deportes
  • Reportajes
    •
    Buscar
    Entender es todo
    cerrar
    Cerrar publicidad
    Cerrar publicidad

    Videos

    VIDEO | Jeannette Jara critica a Kast por andar de viaje en el extranjero en Fiestas Patrias: “Así de patriota”

    17 de Septiembre de 2025 Por

    En medio de su lanzamiento de campaña, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, cuestionó a José Antonio Kast por andar de viaje en Italia y no encontrarse en Chile. "Cuando uno ama su patria, ¿uno al menos respeta eventos como estos no?", dijo Jara en alusión directa al candidato republicano, quien durante los últimos días se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni, retornando la madrugada de este miércoles a Chile.

    Suscríbete al newsletter

    Compartir

    Temas relevantes

    #Candidatura#elecciones#Jeannette Jara#jose antonio kast

    Comentarios

    Más videos