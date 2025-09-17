Videos VIDEO | Jeannette Jara critica a Kast por andar de viaje en el extranjero en Fiestas Patrias: “Así de patriota” 17 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

En medio de su lanzamiento de campaña, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, cuestionó a José Antonio Kast por andar de viaje en Italia y no encontrarse en Chile. "Cuando uno ama su patria, ¿uno al menos respeta eventos como estos no?", dijo Jara en alusión directa al candidato republicano, quien durante los últimos días se reunió con la primera ministra Giorgia Meloni, retornando la madrugada de este miércoles a Chile.

