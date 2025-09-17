Secciones
    VIDEO | Tohá en acto de apoyo a Jara: “El Chile que vamos a tener con Kast no va a ser mejor”

    17 de Septiembre de 2025 Por

    En el inicio oficial de la campaña presidencial de Jeannette Jara, la exministra Carolina Tohá sorprendió al asistir al al acto de lanzamiento realizado en el Bar Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Si bien no asumirá un rol formal, manifestó su respaldo a la abanderada oficialista y afirmó que representa la opción más sólida para el país. “El Chile que vamos a tener con Kast no va a ser mejor; el que vamos a tener con Jeannette Jara sí lo será”, señaló.

