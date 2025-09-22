Boric viaja a su última Asamblea General de la ONU: su agenda y las expectativas en torno a eventual candidatura de Michelle Bachelet

Esta será la última vez que el mandatario ofrezca un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que celebra su 80° convocatoria. El Jefe de Estado centrará su intervención en la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de promover el desarrollo sostenible. Asimismo, su estadía coincidirá con la de expresidenta, una de las posibles candidatas para ser la nueva secretaria general del organismo, que insta a los liderazgos femeninos para el próximo mandato de la ONU.

Diez minutos antes de las 10:00 horas, el Presidente Gabriel Boric despegó de territorio nacional rumbo a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se espera que ofrezca un discurso ante los jefes de Estado miembro.

Se prevé que arribe a las 20:00 horas de Chile, y será el martes cuando inicie su agenda oficial, que se extenderá hasta el jueves por la noche. Una vez concluidas sus actividades, se dirigirá directamente al avión de la Fuerza Aérea para retornar al país el viernes en la mañana.

El mandatario viaja acompañado por el canciller Alberto van Klaveren; la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; y la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

A la comitiva se suma una delegación parlamentaria compuesta por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; la senadora Alejandra Sepúlveda; los senadores Iván Moreira, Ricardo Lagos Weber y Matías Walker; además de la diputada Camila Rojas.

Figura internacional y la presencia de Bachelet

Esta será la última vez que el mandatario, durante este periodo presidencial, visite las Naciones Unidas para entregar un discurso y desde La Moneda esperan capitalizar el momento para, primero, promover la agenda de los líderes progresistas de iberoamérica, y para posicionar al Presidente Boric como un referente a nivel mundial.

Además de las reuniones agendadas con otros líderes mundiales, desde el oficialismo han insistido en que el Presidente presione y entregue un respaldo a Michelle Bachelet, quien actualmente figura entre las candidatas para ocupar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas.

Sin embargo, el mandatario ha optado por no dar un apoyo público y explícito. Aunque ha reconocido que le interesaría, ha reiterado en múltiples ocasiones que se trata de algo que no le corresponde adelantar.

Con todo, desde La Moneda tienen este tema a la vista, pues la expresidenta asistirá a Nueva York durante esta semana y coincidirá desde el lunes hasta el jueves con el Presidente Boric en la misma ciudad. Sin embargo, ella tendrá una agenda enfocada en conversatorios y visitas a universidades.

El Presidente Boric junto a Yasmandú Orsi, Lula da Silva, Pedro Sánchez y Gustavo Petro tras el punto de prensa conjunto tras la realización de la reunión de alto nivel Democracia Siempre, impulsada por la presidencia de Chile. FRANCISCO PAREDES / The Clinic.

El itinerario del Presidente

El martes 23 el mandatario comenzará sus actividades participando en la apertura y en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En esa instancia, el Presidente contará con una intervención en la que abordará la defensa del derecho internacional, la protección de la democracia y los derechos humanos, además de impulsar el desarrollo sostenible.

El miércoles será parte de la segunda versión de la reunión de Alto Nivel “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, encabezada por el propio Presidente Boric junto a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Se trata de los mismos líderes que visitaron Chile en julio pasado para la cumbre “Democracia Siempre”, que marcó el debut de Boric como anfitrión de un encuentro multilateral presencial. En esa ocasión se emitió una declaración conjunta que llamaba a prestar atención al avance de la extrema derecha a nivel global. La cita de Nueva York busca precisamente darle continuidad a ese proceso iniciado en 2024 por Brasil y España.

Luego de esa instancia, el Jefe de Estado asistirá al “Evento Especial sobre Acción Climática”, convocado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, junto a Lula da Silva, anfitrión de la próxima COP30, a la que también se espera que asista Boric.

Por ahora, se ha confirmado que el Presidente sostendrá reuniones con el propio Guterres y también con la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.