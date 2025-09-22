Concejales de Vichuquén buscan remover al alcalde Patricio Rivera tras ser detenido conduciendo en estado de ebriedad: “Errar es humano”

Apuntan a faltas del alcalde Patricio Rivera respecto a lo que sería la probidad y un eventual abandono de deberes tras ser detenido por Carabineros manejando en estado de ebriedad, con un alcohotest que dio positivo en 1,78 gramos de alcohol en la sangre. Los concejales solicitan a Contraloría que, mientras dure la investigación, se le suspenda del cargo de manera provisoria. Mientras que en el Tribunal Electoral Regional (TER) se buscará apelar a su remoción definitiva.

En Chile, se espera que las autoridades cumplan con la Ley de Probidad. Ello establece que sin importar el cargo, quienes son funcionarios públicos deben mantener una conducta intachable, honesta y ser leales al cargo. En el caso del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (ind.- Chile Vamos) que fue detenido conduciendo en estado de ebriedad, aquellos principios no se cumplieron.

O al menos eso es lo que argumentan los seis concejales de la comuna, que pese a pertenecer cinco de ellos a la misma coalición del alcalde, acudieron en pleno hoy a la Contraloría General de la República para denunciar por aquello al alcalde, así como su eventual abandono de deberes.

Mauricio Veliz (ind.-Chile Vamos, cupo UDI), concejal de la comuna, cuenta que además acudieron al Tribunal Electoral Regional (TER) para que “nos orientaran respecto del procedimiento que tenemos que realizar”.

Respecto a Contraloría, menciona que primero, solicitaron que “se pida la documentación pertinente. Por ejemplo, el parte policial (…). Luego, que se investigue si hubo infracción a la Ley de Probidad, eventual abandono de deberes y que mientras dure la investigación que se pueda suspender del cargo de manera provisoria“.

Mientras que acudieron al TER “por lo que tiene que ver con la remoción definitiva“.

“Lamentablemente tiene que asumir el costo de esto, independiente de que él esté arrepentido (…). Hay una arista que tiene que ver con lo administrativo, y ahí es donde nosotros como concejales es nuestra responsabilidad también denunciar, porque si no, a nosotros nos podrían acusar de abandono de deberes“, menciona el concejal Veliz.

Las nuevas declaraciones del alcalde reconociendo que cometió un delito

Patricio Rivera se refirió primero vía redes sociales al incidente que protagonizó el viernes y que lo dejó con arraigo nacional y suspensión provisoria de su licencia de conducir.

Allí, el alcalde declaró que había sido un error lo ocurrido, refiriéndose a su detención donde la dosificación alcohólica detectó 1,78 gramos de alcohol por mil en su sangre.

“Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho. No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné”, dijo el edil.

Aquello fue criticado incluso por autoridades de gobierno como el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien fue enfático en decir ayer que “lo que estamos viendo acá es más bien delito”, y que “la situación del alcalde es particularmente preocupante porque hay una autoridad“.

Así, en una nueva declaración con VLN Radio, el alcalde rectificó sus dichos, y aseguró que se refería a que fue un error conducir en ese estado, y que reconoce que cometió un delito.

Sin embargo, cuestionó que su detención se produjo a raíz de la denuncia de un conductor que lo estaba grabando y que lo denunció a Carabineros. Niega categóricamente haberse dado a la fuga de la policía.

“Supuestamente yo iba para lado y lado, pero nunca vi el video sobre eso. Yo venía con otros autos atrás, y solo vi una luz encima. Continué el camino porque no supe que Carabineros me estaba esperando. Cuando me detuvieron cooperé con todo, asumiendo lo que estaba ocurriendo. Nunca me di a la fuga“, dijo.

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron de tranquilizar a los concejales. Veliz comenta que “si bien lo valoramos, es un poco tardía, porque él ya salió a realizar una declaración por sus redes sociales, que creo que fueron bastantes desafortunadas al calificar de error y no de un delito de inmediato (…). El ministro de Transporte cuestionó la declaración y habló de delito. Lo otro, es que hay algo de que esto ocurrió básicamente porque alguien lo grabó. Entonces eso nos da a pensar que prácticamente está culpando a la persona que lo grabó, y no asumiendo la responsabilidad como tal“.

Y agrega: “Yo trato de ser un poco empático en el sentido de que acá todos somos humanos, todos podemos cometer errores, pero como como autoridades nosotros tenemos poco margen, porque tenemos una doble responsabilidad al ser autoridad, tenemos que dar el ejemplo”.

“Ahí yo separo lo institucional de lo humano. Yo entiendo que en lo humano quizás lo puede estar pasando mal o estar arrepentido quizás de este error que cometió, pero lamentablemente al ser autoridad el margen de error que tenemos es bastante poco“, dice el concejal.

Contraloría inicia sumario por utilización de auto fiscal

Otro factor, que el alcalde defendió en la entrevista, corresponde a la utilización del vehículo fiscal de la autoridad.

Y es que el alcalde se trasladaba en dicho vehículo camino a Curicó, para ver a su familia, argumentó, al momento de la detención. Aseguró que estaba autorizado para manejar la camioneta municipal y que su aparcamiento se encuentra tanto en Curicó como en Vichuquén.

Sin embargo, de todas formas Contraloría informó que iniciaron una investigación sumaria por el uso indebido del vehículo fiscal, por posible infracción al Decreto de Ley Nª799.