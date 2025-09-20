Alcalde de Vichuquén quedó con arraigo nacional: manejaba a alta velocidad, eludió el control de Carabineros y arrojó 1,78 gramos de alcohol

Patricio Rivera Bravo (RN), alcalde de Vichuquén, fue detenido durante la tarde del vienes 19. Este sábado fue formalizado por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, quedando con cautelares de menor intensidad: arraigo nacional y suspensión provisoria de la licencia de conducir.

El alcalde de la comuna de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), fue detenido y luego formalizado por el delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad.

La detención del jefe comunal se produjo durante la tarde del viernes 19 de septiembre, en la Ruta J60, en la Región del Maule.

Carabineros había recibido denuncias de un vehículo transitando a alta velocidad y de manera irresponsable por la citada ruta.

Se trataba de un vehículo fiscal que era conducido por el alcalde de Vichuquén, quien ante un primer control intentó eludir la acción policial.

Así lo explicó el fiscal jefe (s) de Licantén, Jaime Rojas: “Personal de Carabineros fiscaliza el móvil frente a la unidad policial del retén La Huerta, donde el conductor del móvil no hace caso a la señal de detención y sigue su camino”.

“Posteriormente, es fiscalizado este móvil en el sector de la Cuesta Colorada de la comuna de Hualañé, advirtiendo los carabineros que Patricio Andrés Rivera Bravo conducía este vehículo en manifiesto estado de ebriedad”, continuó.

El persecutor detalló que “la dosificación alcohólica arrojó 1,78 gramos de alcohol por mil en la sangre, siendo detenido”.

Tras la formalización que se llevó a cabo este sábado 20 de septiembre, el fiscal Rojas explicó que “se decretaron cautelares de menor intensidad, esto es el artículo 155, letra D, arraigo nacional, y el especial de la ley de tránsito, esto es la suspensión provisoria de su licencia de conducir, estableciéndose un plazo de investigación de tres meses”.

Cabe consignar que el Ministerio Público solicitó aquellas cautelares -las que fueron ratificadas por el Juzgado de Garantía de Licantén-, tomando en cuenta que Rivera Bravo no provocó daños ni lesiones.

Cabe consignar que en la legislación chilena, para efectos de conducción, se considera “bajo la influencia del alcohol” en 0,3 gramos por litro de sangre, y el “estado de ebriedad” en 0,8 gramos por litro de sangre.