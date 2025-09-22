Cupra Tindaya Concept: prototipo que anticipa el diseño del futuro

Cupra Tindaya Concept abre una nueva etapa de diseño y tecnología sostenible. Conozca los detalles de este prototipo centrado en el conductor.

Cupra Tindaya Concept es el nuevo ejercicio de diseño de la marca española. Inspirado en la montaña volcánica Tindaya, en Fuerteventura, este modelo de 4,72 metros de largo y ruedas de 23 pulgadas se presenta como un estudio de estilo que explora materiales sostenibles, soluciones aerodinámicas y un enfoque de conducción centrado en la interacción entre lo físico y lo digital.

Diseño exterior del Cupra Tindaya Concept, con referencias naturales

La carrocería del Cupra Tindaya Concept combina tonalidades que van del gris metálico al beige, un guiño al paisaje atlántico de la isla. El frontal incorpora una “máscara negra” iluminada que enmarca las luces triangulares, mientras la silueta fastback y el difusor posterior refuerzan la aerodinámica. El techo, con estructura en forma de “ýpsilon” y paneles desmontables, incorpora piezas de aluminio impresas en 3D para reducir peso y dar continuidad a las líneas del conjunto.

Interior enfocado en la experiencia de conducción

La distribución 2+2 y las puertas de apertura opuesta reflejan la idea de un habitáculo orientado al conductor. Un tablero con pantalla de 24 pulgadas y un volante inspirado en el automovilismo definen el puesto de mando. En el centro se ubica “The Jewel”, un prisma de vidrio que permite gestionar modos de conducción, iluminación y sonido, integrando elementos físicos y digitales en una experiencia unificada.

Materiales sostenibles y tecnología avanzada

El prototipo utiliza fibras de lino Bcomp teñidas, cuero bioatributivo (hecho de materiales renovables) y microfibras en tonos bronce. Elementos de aluminio fabricados en 3D se repiten en el interior y el exterior, creando una sensación de continuidad estructural. El sistema de sonido desarrollado junto a Sennheiser y la proyección de información en el parabrisas completan un entorno de alta tecnología.

Modos de manejo y conectividad del Cupra Tindaya Concept

El Cupra Tindaya Concept propone tres modos de experiencia: Immersive, orientado a la conducción pura; Rider, que prioriza el rendimiento; y Tribe, que amplía la conectividad con servicios y contenidos de la comunidad Cupra. Cada uno modifica la presentación de datos en pantalla y la iluminación del habitáculo para adaptarse a las preferencias del conductor.

Un laboratorio de ideas

Cupra no ha comunicado datos sobre motorización ni planes de producción. El Cupra Tindaya Concept debe entenderse como un laboratorio de diseño y tecnología que podría influir en los próximos modelos de la marca. Su énfasis en materiales de bajo impacto ambiental y en una relación más sensorial con el vehículo apunta a las prioridades que la compañía explora para el futuro.