Videos VIDEO | Kaiser rechaza candidatura de Bachelet a la ONU y la acusa de supuesto pacto para traer haitianos a Chile 22 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Johannes Kaiser aseguró que no respalda la candidatura de la expresdienta Michelle Bachelet para la secretaría general de las ONU y realizó acusaciones en su contra: “Tenemos la sospecha que llegó a ser comisionada de derechos humanos en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile”. En la misma línea, realizó críticas a su gobierno y planteo asuntos sobre la mesa: “me parece que hay muchos temas que ella todavía tiene que aclarar respecto lo que fue su gestión en materia de relaciones internacionales y lo que fue el tráfico de haitianos a Chile”.

