Mercedes-Benz con botones físicos: el regreso que prioriza la seguridad

Mercedes-Benz con botones físicos nuevamente. La marca reintroduce mandos tradicionales para mejorar seguridad y usabilidad en sus nuevos modelos.

Los Mercedes-Benz con botones físicos vuelven a ser una realidad en los modelos más recientes de la marca alemana. Tras una década de apostar por pantallas de gran formato y superficies completamente táctiles, la compañía admite que los mandos tradicionales ofrecen mayor seguridad y facilidad de uso. El cambio comenzó con el GLC eléctrico y el CLA Shooting Brake, y se expandirá a toda la gama.

El fin de la fiebre por las pantallas táctiles

Durante años, la industria automotriz de lujo se inclinó por interiores dominados por displays y menús complejos. Mercedes-Benz fue una de las marcas más decididas en este enfoque digital, con tableros que prácticamente eliminaban los botones. Sin embargo, los datos recogidos por sus propios vehículos han demostrado que los controles físicos son más seguros y prácticos. Según Magnus Östberg, jefe de software de la firma, la telemetría de los llamados Software-Defined Vehicles respalda de manera contundente esta conclusión.

Primeros modelos con botones físicos: GLC y CLA Shooting Brake

El cambio ya se materializa en el GLC eléctrico y el CLA Shooting Brake EV, que incorporan un nuevo volante con ruedecillas, rockers y botones físicos. Este diseño se convertirá en estándar en los futuros Mercedes-Benz y se adaptará incluso a modelos ya lanzados, empezando por el CLA sedán. La decisión responde a que funciones de uso frecuente —climatización, volumen, modos de conducción— resultan más seguras y cómodas cuando se accionan sin apartar la vista de la carretera.

Evidencia técnica y regulatoria

Diversos estudios coinciden con el giro de Mercedes-Benz. La revista sueca Vi Bilägare demostró que tareas simples se realizan más rápido con botones físicos que con pantallas táctiles. Investigaciones académicas publicadas en MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), una editorial científica suiza de acceso abierto, ratifican que los controles más utilizados —desde el volumen hasta el limpiaparabrisas— requieren una interfaz que minimice distracciones.

A esto se suma la futura normativa de Euro NCAP que, desde 2026, obligará a que funciones críticas como luces intermitentes y bocina se operen mediante mandos físicos para obtener la máxima calificación de seguridad.

Preferencias de mercado y edad

La preferencia por botones físicos varía según región y grupo etario. En Europa, los conductores los valoran más, mientras que en mercados asiáticos se acepta con mayor facilidad el control por voz y pantallas táctiles. Las generaciones mayores, en particular, aprecian la retroalimentación táctil que solo un botón puede ofrecer.

Equilibrio entre lo digital y lo tangible

Este regreso de los Mercedes-Benz botones físicos no implica un abandono de la tecnología. Pantallas como el MBUX Hyperscreen seguirán presentes, pero la marca busca un equilibrio entre mandos físicos y controles táctiles. El objetivo es ofrecer una experiencia de conducción que combine diseño futurista con ergonomía y seguridad.

Tendencia en la industria

Mercedes-Benz no es la única que revalora los mandos tradicionales. Volkswagen reintroduce interruptores en la gama ID, BMW ha mantenido su rueda iDrive y Aston Martin defiende desde hace años la presencia de botones. La presión de estudios académicos y regulaciones de seguridad acelera esta tendencia que se extiende más allá de la marca alemana.

Impacto para los conductores

Para los usuarios, el retorno de los Mercedes-Benz botones físicos se traduce en menos distracciones, mayor comodidad y una sensación de control más directa. También anticipa interiores que podrán adaptarse a las preferencias de cada mercado, con combinaciones personalizadas de mandos digitales y analógicos.