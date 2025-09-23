Excanciller José Miguel Insulza: “Espero que a nadie de un próximo gobierno se le pase por la mente retirar la postulación de Bachelet”

El senador asegura que la nominación de la expresidenta a la Secretaría General de la ONU puede tener éxito. Al respecto, señala que una futura administración no debería hacer diferencia si es de un color político distinto al actual gobierno. También destaca que hasta ahora no ha existido un rechazo pleno de la oposición al nombre de Bachelet y dice confiar en que Estados Unidos no vete su nombre.

Compartir

Sobrio y concreto. Así describe el excanciller José Miguel Insulza (PS) el discurso que el Presidente Gabriel Boric entregó en la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que el mandatario anunció que Chile nominará a la exmandataria Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU.

El senador socialista destaca la decisión del jefe de Estado, pese a las críticas iniciales desde la oposición. De hecho, pide que un futuro gobierno respete esta nominación en caso de que este no tenga el mismo color político del actual y recuerda que así lo hizo el expresidente Sebastián Piñera cuando este promovió su reelección como secretario general de la OEA.

“El presidente fue muy claro en su discurso. Él sabe de qué trata esta campaña”, dice Insulza a The Clinic.

—¿Es adecuado que un presidente realice este tipo de pronunciamiento en un dircurso ante la Asamblea de la ONU? En la oposición el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que fue un “gustitito” del mandatario.

—Creo que es adecuado. Hay tanta gente mala leche que dice que no lo es, pero es lo más adecuado que hay. Estuve leyendo algunos comentarios recién, y me parece que unos son muy generosos y otros son muy poco nacionalistas.

—¿Cuándo depende esta nominación del signo político que tenga el próximo gobierno en Chile?

—El próximo gobierno tendrá que llevar adelante esta postulación. Espero que a nadie se le pase por la mente retirar esta postulación.

—¿Pero depende que el próximo gobierno tenga un color político particular para que esto tenga éxito?

—Espero que no. No sé si depende o no, pero espero que no. Por lo menos en mi postulación por segunda vez a la OEA, el presidente Piñera era de un color distinto al mío. Yo le agradecí siempre la forma en que él respondió, impulsando mi opción. Así que no espero ni más ni menos de eso del nuevo presidente o presidenta de Chile.

“Espero que un eventual veto de Estados Unidos a Bachelet no se dé”

—De todos modos parece difícil la nominación si Estados Unidos del presidente Trump tiene poder de veto…

—Sí, puede pasar cualquier cosa. Desde luego espero que ese veto no se dé. Chile tiene una muy buena relación con Estados Unidos y creo que eso se va a mantener. Así que espero que eso no ocurra. Aunque esas son cuestiones que corresponden al paso siguiente.

—¿Cree que puede tener éxito esta nominación?

—Sí, por cierto que sí. Así lo dije hace siete meses atrás en una columna.

—¿Cómo ha visto la reacción de la oposición y de sus candidatos presidenciales de oposición cuando ayer ya se especulaba con esta nominación?

—Por lo menos estaba viendo la posición del presidente del Senado (Manuel José Ossandón), y estoy muy agradecido. Ha habido otras cosas valiosas, creo que la respuesta del mismo candidato José Antonio Kast es una buena respuesta. Y por cierto hay mesquindades que siempre existen. Al menos no he visto en absoluto un rechazo pleno de la oposición.