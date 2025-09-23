Isabel Allende elogió serie de “La Casa de los Espíritus”: aseguró que tiene “el sabor chileno” que la película no logró

La escritora Isabel Allende celebró que la nueva adaptación de La Casa de los Espíritus capture la esencia local que faltó en la versión cinematográfica de los 90. La miniserie de ocho capítulos se estrenará en 2026 a través de Prime Video.

Por Felipe Betancour y Carolina Mardones

Será el próximo año cuando la adaptación del bestseller de Isabel Allende, “La Casa de los Espíritus“, se estrene por Prime Video. Se trata de una miniserie de ocho capítulos en donde los showrunners son Andrés Wood (Machuca) junto Fernanda Urrejola (Cry Macho) y Francisca Alegría (La vaca que cantó una canción hacia el futuro)

Fue en una actividad con la prensa en donde la autora contó que solo ha visto tres episodios de la miniserie. Sin embargo, recalcó que ésta tiene “el sabor chileno” que la película dirigida por Bille August no logró.

“Estoy feliz de presentar esta mini serie, que no la he visto entera. He visto solo tres episodios, pero son fabulosos. Yo tenía en mi cabeza la ‘La Casa de los Espíritus’, mi libro, basado mucho en mi familia y después se me quedó grabada la película de 1995. En aquella época, cualquier película que tuviera valor comercial tenía que ser en inglés y con estrellas de cine. Entonces, la película tiene todas las estrellas como Meryl Streep, Jeremy Irons, Antonio Banderas y está hecha en inglés en Europa y no tiene el sabor chileno“, explicó Allende.

La escritora reveló que “cuando vi la miniserie vi lo que siempre debió haber sido. Es una producción con gente de nosotros, hasta los extras se ven como nosotros y el espíritu del clan Del Valle, del país y de todo lo que pasó”.

“Mis libros se traducen a 42 idiomas y funcionan en otros idiomas porque todo el mundo siente igual. Las relaciones humanas son parecidas. Esta miniserie, tan bien hecha, puede resonar en cualquier cultura, en cualquier idioma porque esas relaciones y esos sentimientos son universales”, añadió.

La Casa de los Espíritus

El poder de La Casa de los Espíritus

Andrés Wood contó que leyó La Casa de Los Espíritus entre 1983 ó 1984 y “fue un libro muy importante para mí, para esa edad. Creo que hay ciertos elementos que me han acompañado en las cosas que he hecho después. Particularmente en cómo el contexto político, lo social, afecta las vidas”.

Por otro lado, Fernanda Urrejola, showrunner y también actriz de la serie, reveló que “fue el primer libro que me leí fuera de la malla curricular que me pedían del colegio y me alucinó. Te encontré tan valiente y tan maravilloso. Estaba llena de pasión y de todas las cosas más grandes. Ser parte de este equipo ha sido maravilloso y me toca interpretar, yo creo, que al personaje más difícil (…) Que es Blanca, que creo que es el personaje más incomprendido de la novela. Entonces, fue súper complejo”.

“También la dificultad de traer a la pantalla todas las capas que tiene esta novela y por eso es que esperamos que mucha gente se la vuelva a leer. Porque se nos quedaron muchas cosas afuera, por el tiempo, porque son ocho capítulos”, aseveró.