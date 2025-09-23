Tras más de dos años de polémicas, Conservador de Bienes Raíces inscribe Sierra Bella y Santiago deberá pagar $8.740 millones por el cuestionado contrato

Luego de que el 19º Juzgado Civil de Santiago ordenara al CBRS la inscripción del inmueble, finalmente el organismo tuvo que registrar la millonaria compra. Ello se traduce, en la práctica, en que el Municipio de Santiago, por contrato, está mandatado a pagar por el inmueble a la Inmobiliaria San Valentino.

Compartir

Hace más de dos años que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) intentó frenar la compra de la Clínica Sierra Bella por parte del Municipio evitando su inscripción, principalmente que faltaba una copia de la cédula de identidad de la entonces alcaldesa, Irací Hassler.

Ahora, luego de que el 19º Juzgado Civil de Santiago ordenara al CBRS la inscripción del inmueble, finalmente el organismo, tras revisar los documentos correspondientes y la orden del juzgado, tuvo que registrar la millonaria compra.

Ello se traduce en que dado lo que postuló el contrato firmado en ese entonces ante notario, el municipio liderado por Mario Desbordes debería desembolsar 221.370 UF a la Inmobiliaria San Valentino, lo que se traduce en cerca de $8.740 millones que el municipio deberá pagar en la forma que se estableció en el contrato de ese entonces.

“Obviamente y como corresponde en derecho, la Municipalidad de Santiago tiene la obligación de cumplir el contrato y pagar el precio acordado“, comenta a The Clinic el abogado de la inmobiliaria, Álvaro Awad.

Así también, desde la inmobiliaria comunicaron: “Tras un extenso e injustificado proceso de dilaciones, finalmente se ha inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago la compraventa del inmueble correspondiente a la ex Clínica Sierra Bella. Como siempre sostuvimos, se trata de un contrato plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda”.

“En consecuencia, y de conformidad a derecho, Inmobiliaria San Valentino iniciará ahora el procedimiento de cobro del precio total, junto a los graves daños causados“, lee el comunicado.

Con todo, desde el Municipio de Santiago lo más probable es que se insistirá en las acciones legales que puedan ejercer para evitar el pago de los más de 8,7 mil millones al dueño de la Clínica Sierra Bella, Felipe Sánchez.