Quiénes son los chilenos que robaron la casa de Pampita en Argentina: dos tienen causas abiertas en Chile y huyeron del país por un paso no habilitado

Según informó la PDI, dos de los asaltantes tenían una orden de detención vigente tras una serie de delitos cometidos a comienzos de este mes en la Región Metropolitana. Además, informaron que habrían ingresado a Argentina por pasos no habilitados con el objetivo de "evadir el control policial".

Compartir

Este fin de semana, en el barrio Palermo de Buenos Aires, generó gran conmoción que la modelo argentina y ex pareja de Benjamín Vicuña, Carolina Ardohain, más conocida como ‘Pampita’, sufrió de un robo en su domicilio por parte de una banda que incluía principalmente chilenos.

Y es que en dicho asalto le sustrajeron, entre otras cosas, teléfonos celulares donde tenía fotos de su hija Blanca, fallecida en 2012.

“Son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá (en el hotel) y un venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente. Estamos esperando información de la Embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex y ahí ingresaron. En las habitaciones (del hotel) hemos encontrado pertenencias que la señorita ‘Pampita’ reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Hablamos de una banda que es profesional“, precisó en ese momento el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Horacio Giménez, desde el lugar del procedimiento, según consignó La Nación.

Entre los asaltantes, se encontraron siete chilenos, según confirmó la PDI.

Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales de la PDI, dijo que a través de la información policial de Buenos Aires junto a Interpol lograron determinar que la banda “estaba conformada por siete ciudadanos chilenos, banda que también había actuado en otros hechos aquí en la Región Metropolitana“.

Los otros delitos que los chilenos habían protagonizado en la Región Metropolitana

Entre los siete chilenos, uno de ellos ya tenía una causa penal abierta, por haberse visto involucrado en un portonazo contra un funcionario de la PDI el 6 de septiembre. Ese mismo día, la banda cometió cuatro delitos; uno en Estación Central, otro en Maipú y dos en La Florida.

En esta última comuna fue cuando el funcionario policial se dirigía a su casa, varios sujetos le realizaron una encerrona, momento en el cual el policía sacó su arma de servicio para repeler el asalto.

En ese intercambio, uno de los asaltantes quedó herido y por ende hospitalizado, para luego ser detenido, según contó el prefecto Ramírez.

“Desde ese momento existían vigentes dos órdenes de detención. Esta orden de detención decía relación con autores directos que participaron en estos ilícitos y sobre todo en la afectación o el disparo a este oficial policial. Estas dos personas fueron detenidas en la República Argentina”, comentó el fiscal de la Fiscalía Oriente, Jorge Reyes.

“Una de las personas que está con orden de detención y que fue detenido, que en un principio dio una identidad falsa, sería el autor directo del disparo en contra del funcionario policial. Con esta información y con coordinación con la policía, tanto chilena como de Argentina, a quien aprovechamos de agradecer, y con coordinación de la unidad de extradición y la unidad de extranjería de la Fiscalía Nacional, se han realizado una serie de diligencias que primero permitieron identificar fehacientemente la identidad de estas personas, quienes no salieron por paso habilitado“, comenta Reyes.



Así, detalla que “obviamente trataron de evadir el control policial, conociendo de que una parte de la banda ya se encontraba en libertad y que probablemente ya estaban siendo identificados, huyeron del país y se dedicaron a cometer nuevos delitos que afectaron a domicilios en la República Argentina y finalmente se logró la detención en Argentina”.