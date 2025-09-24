Videos VIDEO | Vallejo responde a críticas tras oficialización de candidatura de Bachelet a la ONU 24 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

La Ministra Camila Vallejo fue consultada por la ola de reacciones que han surgido por parte de la oposición tras la oficialización de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet, a la secretaria general de la ONU. Esto luego de que José Antonio Kast criticara el respaldo oficial del Presidente Boric. “Nosotros esperaríamos que tras este nombramiento, exista un transversal apoyo y unidad (...) Esto trasciende las diferencias políticas que podamos tener en Chile”. También detalló que la medida, es un asunto “liderado exclusivamente por el presidente”, que no es “transable” y las respectivas consultas sí fueron realizadas.

