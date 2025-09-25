Videos VIDEO | “¿Es pregunta o una afirmación?”: El cruce entre Boric con periodista en la ONU 25 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El Presidente Gabriel Boric protagonizó un tenso momento junto a un periodista mientras abordaba su participación en la última Asamblea General de la ONU, en New York. El hecho ocurrió en un punto de prensa, luego de que el corresponsal le preguntara sobre los intentos del gobierno por fortalecer las relaciones diplomáticas con Argentina, asumiendo que estas se han descuidado. El mandatario, explicó que instalar ese discurso es incorrecto y que Chile continúa “colaborando día a día, independiente de las diferencias ideológicas”.

