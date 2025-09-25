La compleja mañana de Metro, por segundo día consecutivo: un pasajero apuñalado en estación Franklin y siete estaciones de la Línea 1 cerradas

La Línea 1 se encuentra disponible solamente desde Los Dominicos a Estación Central debido a una persona en la vía en estación San Alberto Hurtado. Tampoco está disponible el servicio en estación Franklin por una riña entre pasajeros que terminó con un apuñalado.

Se ha vuelto cada vez más usual que el metro de Santiago presente problemas en su operación. Incluso, hoy por segundo día consecutivo la filial vio sus funciones interrumpidas. Y es que durante esta jornada, fueron varios los incidentes que afectaron la red subterránea.

Primero, a las 8:00 horas, metro ya informaba que la estación Franklin, de la Línea 2, se encontraba cerrada y sin detención de trenes “por procedimiento de salud”, pero según comentaron diferentes usuarios y confirmó después metro, se debió a que hubo una riña entre pasajeros, que terminó con uno de ellos apuñalado.

08:03 hrs. 🟡Estación Franklin #L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, por procedimiento de salud.

❌La combinación se encuentra suspendida https://t.co/mYTDMFpMch — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Personal de Carabineros habría detenido a una persona en el lugar. Según información policial, la persona agredida habría terminado inconsciente y estuvo siendo atendida por personal del SAMU.

Según Guillermo Muñoz, presidente del directorio de Metro, la situación fue controlada por el equipo de seguridad del tren subterráneo, lo que llevó a la detención del agresor.

Siete estaciones de la Línea 1 permanecen cerradas

Media hora después, metro informó de otro problema en la operación: debido a persona en la vía, la filial tuvo que cerrar siete estaciones de la Línea 1: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo se encuentran sin detención de trenes.

Bomberos habría concurrido a la estación San Alberto Hurtado para rescatar a la persona; una mujer que estaría siendo auxiliada por el SAMU y se encuentra con vida.

Así, la operación de la Línea 1 se encuentra disponible solamente entre Los Dominicos y Estación Central. Asimismo, la red encuentra potenciando buses de apoyo y recorridos de micros en los sectores afectados.

Las alternativas que sugiere metro para los afectados es que si viajas desde la línea 5, en dirección a Línea 1, se puede combinar en Baquedano en vez de San Pablo.

Metro, como es usual, generó un justificativo que las personas que se vieron afectados por la interrupción del servicio pueden utilizar en sus respectivos trabajos.