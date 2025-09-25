Los artistas chilenos que transforman la ropa del vertedero del Desierto de Atacama en obras de arte y su participación de la Bienal de Helsinki

Los artistas chilenos Angelito Peñaranda y Mana Castillo, junto al fotógrafo Pablo Valenzuela presentaron "Norte: de Atacama a Helsinki" en la Bienal BELA Helsinki 2025, visibilizando la problemática de los vertederos textiles en el norte del país a través del arte contemporáneo.

Compartir

El proyecto artístico “Norte: de Atacama a Helsinki“, una innovadora iniciativa que convierte la ropa del vertedero del Desierto de Atacama en expresiones de arte contemporáneo, logró un destacado reconocimiento internacional tras su presentación en la Bienal BELA Helsinki 2025.

Creado por los artistas chilenos Angelito Peñaranda y Mana Castillo, junto al fotógrafo Pablo Valenzuela, este proyecto nació a fines de 2024. Esto, con el fin de abordar la problemática de los vertederos textiles del Desierto de Atacama, transformando un territorio afectado por el fast fashion en una plataforma de arte contemporáneo con alcance global.

A través de esta iniciativa llegaron hasta la Bienal BELA Helsinki 2025, uno de los eventos más importantes del arte contemporáneo europeo centrado este año en la sostenibilidad. Realizado en Cable Factory, uno de los centros culturales más emblemáticos de la capital finlandesa.

Además de su exhibición, se desarrollaron dos actividades paralelas. Un conversatorio en la Biblioteca Oodi de Helsinki y un taller de reutilización de materiales textiles en la Biblioteca Rikhardinkadun Kirjasto, que registró una alta participación de la comunidad local.

Los desechos del Desierto de Atacama

“La participación en la Bienal BELA Helsinki 2025 representa un hito para el arte chileno contemporáneo en el escenario internacional. La obra, que transforma los materiales textiles provenientes del Desierto de Atacama, recibió un reconocimiento destacado tanto del público como de las autoridades, consolidando su relevancia global. Al visibilizar la crisis ambiental y el impacto del fast fashion en esta zona, el proyecto se confirma como un ejemplo de diplomacia cultural efectiva, demostrando cómo el talento chileno puede convertir desafíos locales en plataformas de reflexión y colaboración a nivel internacional” destacaron los artistas nacionales.

El proyecto contó con el apoyo de la Embajada de Chile en Finlandia y Estonia. Además de la DIRAC, la Municipalidad de Vitacura y la empresa SalfaCorp.