Videos VIDEO | La llaman la “Viuda Negra”: Quién es la chilena que se dedicaba a drogar y robar a hombres en Argentina 26 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

Antonella Marín, apodada como la “Viuda Negra” por la prensa argentina, es una actriz chilena de 35 años que fue detenida por la policía trasandina tras ser acusada de drogar y robar a al menos 5 hombres durante los últimos dos meses. La mujer se habría dedicado a concretar encuentros amorosos con personas a través de una aplicación de citas, que generalmente sucedían en la casa de las víctimas. Fue encontrada gracias a que un familiar de las víctimas la reconoció vendiendo un artículo robado por Marketplace.

Suscríbete al newsletter