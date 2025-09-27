Newsletter Poder: Bachelet deja huérfana a la izquierda chilena

El periodista Juan Diego Montalva repasa los hitos que marcaron la semana en que el Presidente Gabriel Boric nominó a Michelle Bachelet a la ONU. También, abarca la nominación del socialista Jaime Gazmuri, exembajador de Chile en Venezuela, como nuevo presidente del directorio de TVN.

¡Bienvenida primavera! Se me hizo eterno el feriado de Fiestas Patrias, pero reconozco que fue bueno antes de comenzar la campaña para las elecciones del 16 de noviembre. Todo indica que habrá segunda vuelta, así que preparémonos para tres meses muy intensos.

Periodismo en tiempos turbulentos. En momentos en que comienza el debate presidencial en Chile y aumentan los países gobernados por líderes autoritarios o autocracias que imponen censura de prensa, destruyen instituciones y terminan con la división de poderes del Estado, llegué a la conclusión de que es un gran momento para el periodismo.

El discurso de Donald Trump en la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas esta semana es una buena expresión del "cambio de ciclo" que estamos viviendo. Gran oportunidad para contar y reflexionar sobre lo que estamos viviendo.

Adiós, Michelle. Esta semana conocimos la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de las Naciones Unidas. La principal líder del progresismo chileno abandona la política local en tiempo de elecciones.

Mala la teleserie de TVN. La Moneda logró –finalmente– completar el directorio del canal público durante la misma semana en que supimos oficialmente que la estación tuvo en el primer semestre pérdidas por más de 7 mil millones de pesos. Contamos los tres escenarios que podrían salvar a TVN.

Chile es lo mejor. Y en medio de la avalancha de incertidumbres o malas noticias que inunda el escenario internacional, la embajadora británica llama la atención a los chilenos antes de abandonar el país. “Chile es un país excepcional”, dice la diplomática Louise de Sousa.

Esta semana debiera definirse la remoción del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. El Partido Socialista está preocupado por José Miguel Insulza –alias Panzer–, en su carrera para transformarse en nuevo senador por la Región de Valparaíso. Y en Chile Vamos están sorprendidos con los cambios de discurso de José Antonio Kast.

Destacamos las preguntas que se hace y luego se responde el excandidato a gobernador Francisco Orrego (RN) y recomendamos un notable y crítico libro que analiza el fenómeno performativo del Frente Amplio de Daniel Mansuy.

