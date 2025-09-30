El momento de ensueño de la natación artística: selección chilena lidera el medallero en Sudamericano Juvenil y cierra un año histórico

La delegación chilena lideró el medallero y cosechó 12 medallas en Río de Janeiro. Chile quedó a solo cuatro puntos de Brasil, que se quedó con la copa. "Hicimos un campeonato histórico para Chile con los trofeos conseguidos. Siempre queremos más pero vamos por buen camino", declaró Sandra Mella, entrenadora nacional de natación artística.

Compartir

Entre el 24 y 28 de septiembre, la selección chilena de natación artística participó en el Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos en Río de Janeiro, Brasil. El equipo dirigido por Sandra Mella, Catalina Fleckenstein y Soledad García, logró resultados históricos, y cosechó 12 medallas (8 oros, 2 platas y 2 bronces), 2 trofeos por equipos (segundo lugar en categoría junior y tercer lugar en categoría juvenil) y las mejores marcas técnicas junior, tanto en hombres como en mujeres (Nicolás Campos y Theodora Garrido).

El equipo nacional estuvo compuesto por: Abi Armijo, Emilia Garrido, Florencia Lazcano, Helena Lechtenfeld, Rafaela Miño, Agustina Moscoso, Paula Noguera, Josefa Oravec, Eva Rubio, Esperanza Shönberg, Nicolás Campos, Dominga Césped, Bárbara Coppelli, Dominga Cerda, Fernanda Gacitúa, Theodora Garrido, Chloe Plaut, Macarena Vial y Trinidad Zárate.

La delegación chilena lideró absolutamente el medallero y terminó a solo cuatro puntos de Brasil, que se quedó con la copa por puntaje. Este resultado es el broche de oro en un año memorable para la natación artística, que tuvo excelentes resultados en la World Cup de Canadá, en el Panamericano de la especialidad, en el Mundial de Singapur -donde Chile logró inédito undécimo lugar en la final de la modalidad estilo libre, situándose como el mejor país sudamericano de la disciplina – y en los Juegos Panamericanos de la Juventud.

Un campeonato histórico para la natación artística

En el marco del brillante año para la natación artística, la entrenadora nacional, Sandra Mella, declaró sentirse “Super orgullosa de todas nuestras deportistas, la verdad hicimos un campeonato histórico para Chile con los trofeos conseguidos. Siempre queremos más pero vamos por buen camino.”

En esa línea, la entrenadora, Catalina Fleckenstein tiene clara la siguiente meta. “Siento que esto nos va dar mas energías para la próxima y poder llegar más lejos a esa anhelada copa de primer lugar“, comentó.

Por último, Soledad García, entrenadora del equipo juvenil mencionó estar “muy feliz con los resultados. Es mi primera vez como entrenadora y creo que hicimos un muy buen trabajo como equipo. Esto nos deja con muchas más ganas para lo que viene“.