Este martes comenzó discusión del Proyecto de Ley de Aborto en el Congreso: Gobierno reveló cuál será el gasto fiscal de la iniciativa

La Comisión de Salud inició el debate del proyecto de ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. El Ejecutivo plantea que la medida busca resguardar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas.

La tarde de este martes, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, comenzó la discusión del Proyecto de Ley de Aborto presentado impulsado por el Ejecutivo. Se trata de una iniciativa que busca la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas.

Durante la exposición del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, encabezado por la ministra Antonia Orellana, se explicó que el objetivo de esta iniciativa es “resguardar el derecho a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas”.

“Busca garantizar el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo oportuna, informada, legal y segura“, recalcaron desde el Ejecutivo.

El detalle de la ley de aborto

En su exposición, el Ejecutivo recalcó que el requisito habilitante para que una mujer interrumpa su embarazo es el consentimiento. Es decir, el procedimiento solo se puede realizar “siempre que medie la voluntad de la mujer, niña y adolescente”.

Con respecto al modelo de atención, se detalló que para realizar el procedimiento en interrupciones de hasta las 11 semanas en la Atención Primaria de Salud en donde “los cuidados necesarios en esta edad gestacional pueden ser de manejo ambulatorio y con equipo clínico de un médico o matrona”. Por otro lado, en el procedimiento desde las 12 a las 14 semanas “se mantienen las intervenciones de abordaje farmacológico y quirúrgico en la atención cerrada (hospitales), debido a las necesidades asistenciales específicas en esta edad gestacional”.

Con respecto al gasto fiscal, el Gobierno agregó que “para poder realizar esta estimación, lo que hicimos fue revisar la evidencia comparada y cuál es la tasa de uso actual en países que pueden ser sanitariamente comparables. Esto, como es el caso de Argentina y Uruguay”.

“Hay posiciones que merecen ser debatidas”

Previo a la discusión sobre el aborto, la ministra Orellana señaló a los medios de comunicación que se trata de “un debate que ha sido largamente anunciado. Largamente esperado por distintas posiciones y precisamente lo que queremos dar a conocer son los contenidos reales del proyecto de ley”.

“Nuestro país ha debatido esto por cerca de 100 años. Tuvimos la posibilidad como país de debatirlo democráticamente en un momento donde las mujeres ni siquiera podíamos votar en 1930. No tuvimos la posibilidad debatirlo en 1989 cuando se prohibió totalmente por decreto“, recordó Orellana.

Orellana afirmó que “hay posiciones que merecen ser debatidas porque en la práctica, mientras este debate espera -y las cifras del sistema de salud lo confirman- las mujeres siguen abortando clandestinamente”.