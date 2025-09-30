Fallece a los 81 años Maximiliano Ferrer Lima, ex agente de la DINA condenado por el homicidio de Tucapel Jiménez y Lumi Videla

El militar condenado por secuestros, torturas a presos políticos y homicidios, se encontraba cumpliendo su condena desde el 2004 en Punta Peuco, y a sus 81 años falleció ayer en el Hospital Militar.

Ayer, a las 13:27 horas falleció Francisco Maximiliano Ferrer Lima (81), apodado “Capitán Max”, ex agente de la DINA, quien murió en el Hospital Militar.

Al igual que otros 137 presos, según el último informe penitenciario de Gendarmería, Ferrer se encontraba recluido en Punta Peuco hasta previo a su muerte. Antes de eso, había estado en el Penal Cordillera, pero fue trasladado de complejo tras protagonizar una pelea a combos con otro reo.

Cumplía una condena desde 2004, por una serie de delitos por violaciones a derechos humanos, como secuestros y torturas a más de 30 presos políticos, así como por el homicidio calificado del dirigente sindical Tucapel Jiménez, en 1982; así como autor del homicidio calificado de la militante del MIR, Lumi Videla.

En 2002, según publicó en ese entonces El Mercurio, el principal acusado de la muerte del sindicalista, Carlos Herrera Jiménez, entregó en audiencia judicial detalles del asesinato, donde aseguró que recibió la orden de eliminar al sindicalista por parte de sus jefes en la Dirección de Inteligencia del Ejército; Víctor Pinto Pérez y Francisco Ferrer Lima.

Según la propia declaración que dio el militar en 1994, estuvo en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de febrero de 1974 hasta su disolución en 1977, para luego integrar la Central Nacional de Informaciones (CNI) hasta 1982 y finalmente la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) hasta 1992.

Estuvo en los recintos de José Domingo Cañas y en Villa Grimaldi, donde si bien no tenía una oficina, aseguró en ese entonces, concurría frecuentemente. Allí, según se lee en su declaración de hace décadas, aseguró que “no vi otros detenidos” y que “en consecuencia, nada puedo aportar a ustedes en relación a personas que habrían estado en la misma calidad en alguno de estos recintos”.

En un punto de su condena, solicitó un beneficio penitenciario de salida dominical, el cual le fue denegado por parte de la Corte de Apelaciones puesto que, según el Consejo Técnico de Punta Peuco, compuesto por profesionales que evalúan las solicitudes de los condenados, “no ha existido arrepentimiendo ni colaboración”, en el caso de Ferrer.