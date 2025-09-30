Videos VIDEO | Ministra Orellana sobre inicio del debate a Ley de Aborto con Plazos en el Congreso: “Esto ha sido largamente esperado” 30 de Septiembre de 2025 Por Victoria Constanzo

El ministerio de la Mujer y Equidad de Género, dio inicio al debate de la Ley de Aborto con Plazo que se discutirá en la Comisión de Salud del Congreso. La ministra Orellana, detalló la medida como una deuda de la que el gobierno no se ha olvidado: “tal como nos encomendó el Presidente en la Cuenta Pública, vamos a iniciar el debate asumiendo que nadie tiene el monopolio de la opinión pública”.

