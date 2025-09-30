No tiene costo y no está asociado a cupos: en qué consiste el ajuar del Programa Apoyo al Recién Nacido entregado por el Gobierno

El Presidente Gabriel Boric fue visto utilizando un porta bebé del Programa de Apoyo al Recién Nacido, que entrega el Estado a todas las familias que tienen su parto en la red pública. Esta iniciativa busca asegurar mejores condiciones de cuidado, vínculo y desarrollo integral desde los primeros días de vida.

El 26 de junio de este año nació el primer hijo del Presidente de la República, Gabriel Boric. Desde entonces, tanto ella como su madre han participado de distintas actividades y la más reciente fue la inauguración del Mundial Sub 20 que se juega en Chile. En esa oportunidad se vio al Mandatario cargando a su hija con un porta bebé tipo Mei-Tai, el mismo que se entrega gracias al Programa de Apoyo al Recién Nacido.

Dicho programa de gobierno está dirigido para todas las familias que atienden su parto en la red pública de salud y su objetivo es que todos los recién nacidos “cuenten con las mejores condiciones de crecimiento y cuidado desde su nacimiento, para lograr un desarrollo sano e integral“.

El ajuar se entrega una vez que el recién nacido recibe el alta médica y éste no está asociado a cupos, es decir, es para todos los bebés que nazcan en el sistema público sin excepción.

A través de su página web, se destaca que “el programa busca adem1ás fortalecer el conocimiento de los padres y madres en temas de cuidado básico, estimulación, vínculo y desarrollo infantil temprano. Mediante acciones como refuerzo a la sesión educativa realizada en el puerperio de los hospitales, previo al alta de las madre y acciones masivas de educación sobre cuidados del recién nacido(a) y crianza respetuosa”.

Presidente Boric usando el ajuar entregado por el Gobierno – Agencia Uno

¿Qué contiene el ajuar para el recién nacido?

El set de implementos entregados a los recién nacidos consiste en los siguientes paquetes:

Paquete de buen dormir

Una cuna armable: tiene una posición de colchón alta y otra baja. También sirve como corral para que el recién nacido esté durante cortos periodos de tiempo.

Un colchón con funda, un juego de sábanas, una frazada y una colcha

Un móvil de estimulación

Alfombra de Goma Eva: consiste en cuatro piezas que se unen entre sí para crear una superficie en el suelo que sea cómoda y segura.

Todos los elementos se entregan en una caja de embalaje que se transforma en un baúl.

Paquete de bienestar, apego y estimulación

Un cojín para lactancia.

Un porta bebé tipo Mei-Tai: fomenta el contacto físico y la seguridad en el vínculo con el recién nacido.

Ropa con diseño talla 3 a 6 meses.

Un mudador plástico plegable.

Una mochila de transporte para llevar los artículos del bebé.

Un libro infantil.

Una toalla con gorro.

Dos pañales de algodón.

Artículos para apoyar el aseo diario, muda y cuidado de la piel del recién nacido.

Los implementos son entregados en un bolso que se convierte en un organizador vertical.