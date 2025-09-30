El desorden de las ceremonias del Mundial Sub 20 que dejó una apertura al debe: la licitación por $170 millones fue adjudicada solo un día antes del evento

Recién el 1 de septiembre se abrió la licitación final para las ceremonias del Mundial Sub 20, es decir, con menos de un mes de antelación al estreno del evento deportivo. No solo eso: el 12 de septiembre se terminaron de recibir las ofertas y el 26, un día antes, se cerró la adjudicación, por lo que no hubo tiempo para grandes ensayos, ni coreografías. De hecho, estaba contemplado un show de drones emulando una "chilena", que no fue. Desde el Instituto Nacional del Deporte explicaron a The Clinic que "la FIFA solicitó que se tratara de una ceremonia más sencilla". Y agregaron: "El tiempo de licitación si bien es acotado, era acorde al tipo de ceremonia que se buscaba desarrollar con presencia de artistas del medio local".

Este sábado fue la apertura del Mundial Sub 20 y el debut de la selección chilena en el Estadio Nacional. Dentro de los asistentes y en las redes sociales hubo algo que llamó la atención y generó críticas: el nivel de producción de la ceremonia en la que cantaron Los Ramblers y Los Miserables y en el que hubo un deslucido acto con banderas.

Según pudo conocer The Clinic, hubo un desorden en la producción que produjo que no se pudiera organizar la ceremonia con la antelación que se debía. Recién el 27 de agosto -a un mes del partido inaugural- el Instituto Nacional del Deporte (IND) publicó una licitación que incluía las ceremonias del Mundial Sub 20, del Mundial de Ciclismo Pista y también de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025.

El total de la licitación era por $310 millones: $170 millones para el Mundial Sub 20, $40 millones para el Mundial de Ciclismo y $100 millones para los Juegos Parapanamericanos de la Juventud.

En el documento se informó el detalle de cada una de las ceremonias. Por ejemplo, que la de apertura tendría una duración de ocho minutos, que incluiría a artistas nacionales y que el concepto es “Creando Leyendas”.

El detalle de la licitación era similar al que finalmente se ejecutó: dos himnos de la historia del fútbol chileno “El crack”, de Los Miserables, y “El rock del Mundial”, de Los Ramblers. Eso sí, en la licitación se hablaba de coreografías y bailarines. Incluso había un director de coreografía considerado.

Luego el himno del Mundial Sub 20 con la presencia de los jóvenes con las banderas como se vio en el evento.

Además, en la licitación se buscó hacer un show de drones y pirotecnia silenciosa que finalmente no fue. En el documento se lee: “Coreografía aérea de drones formando figuras icónicas del fútbol: balón en movimiento, silueta de “la chilena”, el logo del Mundial y la bandera de Chile”.

Finalmente, el 29 de agosto la licitación fue revocada, porque quedaba muy poco para el Mundial Sub 20 para las exigencias que pedían las bases.

“La cercanía al evento impediría otorgar a los oferentes un tiempo prudente para la preparación de sus ofertas y posteriores servicios, afectando el principio de libre concurrencia de los oferentes. A estas dificultades, se suma que los montos totales asociados a la licitación, y la complejidad en que fueron planteados los servicios, obligan a un plazo de publicación de las bases que, junto con los trámites posteriores de adjudicación y preparación del contrato, difícilmente permitan llegar contar con este último de forma previa a la realización del evento, con las eventuales responsabilidad que pudiese implicar la prestación de los servicios sin contar con las autorizaciones y garantías pertinentes”, dice el documento de revocación.

La nueva licitación para las ceremonias del Mundial Sub 20 fue abierta el 1 de septiembre, por el mismo precio y características similares. ¿Lo llamativo? Se adjudicó un día antes de la ceremonia de apertura.

La empresa que se adjudicó la ceremonia un día antes del Mundial Sub 20

El 1 de septiembre fueron publicadas las bases para la nueva licitación, que también contemplaba $170 millones para el Mundial Sub 20.

Recién el 12 de septiembre, solo 15 días antes, fue realizada la apertura de las ofertas para el Mundial, entre las que había cinco oferentes. Mientras que el 17 de septiembre -diez días antes- las otras concursantes fueron declaradas inadmisibles. Recién el 26 de septiembre, 24 horas antes, fueron enviados los documentos finales y fue formalizada la adjudicación para la empresa América Creativa, que pertenece a Paulina Diez.

Es decir, no hubo espacio para preparar coreografías, ni una presentación como lo habían sido otras sedes en el pasado, como la de Argentina en 2023.

Al ser consultados por The Clinic, desde el IND explicaron que “a diferencia de los mundiales adultos, la FIFA solicitó que en este caso se tratara de una ceremonia más sencilla, que no comprometiera grandes recursos y que privilegiara la simpleza por sobre la magnitud. En ese contexto, el diseño del espectáculo se concibió como un intermedio simbólico y acotado, más que como un evento de gran escala. Adicionalmente los requerimientos establecidos por la FIFA para el cuidado de la cancha y el desarrollo de la ceremonia fueron altamente exigentes y estuvieron sujetos a múltiples modificaciones durante el proceso. El tiempo de licitación si bien es acotado, era acorde al tipo de ceremonia que se buscaba desarrollar con presencia de artistas del medio local”.

Y, sobre cómo es posible adjudicar una licitación solo un día antes del desarrollo del evento, añadieron: “Las condiciones de la licitación y sus plazos estaban claramente establecidos en las bases, esto fue conocido y aceptado por las siete empresas que decidieron postular. La empresa adjudicataria cumplió con los requisitos y presentó su propuesta dentro de los plazos establecidos. Cualquier incumplimiento será descontado del contrato y pasadas las multas pertinentes”.

Sobre por qué finalmente no hubo un show de drones, dijeron que todas las solicitudes que no se cumplieron serán rebajadas del presupuesto y que existen multas para ello.