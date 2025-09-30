Tecnomar for Lamborghini 101FT: La redefinición náutica del lujo italiano

El nuevo motoryacht de 30 metros, el Tecnomar for Lamborghini 101FT, fusiona el ADN de rendimiento y diseño de los superdeportivos de Sant’Agata Bolognese con la maestría náutica de The Italian Sea Group, alcanzando una velocidad máxima de 45 nudos gracias a sus 7.600 caballos de potencia.

El Tecnomar for Lamborghini 101FT, la nueva embarcación resultante de la colaboración entre Automobili Lamborghini y The Italian Sea Group , se presentó en el Monaco Yacht Show. Este modelo de aproximadamente 30 metros de eslora (101 pies) es la segunda colaboración entre las empresas. Antes, en 2020, ya habían trabajado en el lanzamiento del Tecnomar for Lamborghini 63.

El proyecto se concibió como una síntesis de las capacidades de diseño y tecnología de ambas compañías. De esta forma, integra la excelencia técnica de The Italian Sea Group con la estética distintiva de los superdeportivos de Lamborghini. Stephan Winkelmann, presidente y CEO de Automobili Lamborghini, indicó que el yate busca trasladar el ADN de la marca en cuanto a rendimiento, diseño e innovación, al sector náutico.

Integración de Diseño y Elementos Automotrices

El diseño exterior del Tecnomar for Lamborghini 101FT toma elementos icónicos de la marca de Sant’Agata Bolognese. La inspiración principal proviene del modelo few-off Fenomeno, una edición limitada presentada previamente. Esta referencia se plasma en el color de lanzamiento, el Giallo Crius, y en el diseño de las luces frontales y traseras.

El puesto de mando del yate está diseñado para evocar la sensación de estar al volante de un superdeportivo de la marca. De hecho, la estación de mando del yate se inspira específicamente en el Temerario, el modelo híbrido V8 HPEV de Lamborghini.

En cuanto a los interiores, estos presentan una afinidad directa con los modelos automotrices en cuanto a colores, costuras y formas.

Así, el diseño incorpora elementos distintivos de Lamborghini como los hexágonos, las líneas limpias y la forma de “Y”. El Design Director de Automobili Lamborghini, Mitja Borkert, señaló que el Centro Stile trabajó para asegurar que cada elemento reflejara el estilo de la marca.

El yate dispone de espacio para acomodar hasta 8 o 9 invitados y cuenta con tres cabinas destinadas a la tripulación.

Rendimiento y Cronograma de Entrega del Tecnomar for Lamborghini 101FT

Desde la perspectiva técnica, el rendimiento de este yate confía en un equipo de tres motores MTU 16V 2000 M96L, combinados con tres hélices de superficie. Esta configuración genera una potencia total de 7.600 caballos de fuerza.

Las prestaciones del Tecnomar for Lamborghini 101FT permiten alcanzar una velocidad máxima de 45 nudos (algo más de 83 km/h). Eso sí, puede mantener una velocidad de crucero de 35 nudos (unos 65 km/h). El sistema incluye dos generadores de 35 kW para asegurar la eficiencia y fiabilidad operativa.

El proyecto se presentó en el Monaco Yacht Show mediante una versión a escala. Se ha programado que el modelo definitivo zarpe a finales del año 2027.