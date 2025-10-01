Sabrina Carpenter y Deftones compartirán jornada: Lollapalooza Chile 2026 revela su cartel por día

Lollapalooza Chile oficializa sus presentaciones por día e inicia la venta de pases diarios para la edición 2026, ya disponibles en Ticketmaster.

Por The Clinic

Lollapalooza Chile oficializó la distribución de sus presentaciones por día e inició la venta de pases diarios para la edición 2026, ya disponibles en Ticketmaster. El festival estará encabezado por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan y Los Bunkers.

El viernes 13 de marzo será liderado por Sabrina Carpenter, artista estadounidense que se ha consolidado como un fenómeno global en los últimos años. Junto a ella estará Deftones, agrupación encabezada por “Chino” Moreno, que llegará al Parque O’Higgins para presentar su más reciente álbum Private Music (2026), además de una batería de clásicos que definieron el sonido pesado de los 2000.

En lo alto del cartel también figura la icónica Doechii, quien ha revolucionado la industria musical con un estilo versátil que fusiona rap, R&B y pop alternativo. La oriunda de Tampa es considerada una de las voces emergentes más innovadoras de la escena actual. La jornada se completa con presentaciones de Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe, 31 Minutos, entre otros.

El sábado 14 de marzo, Tyler, The Creator finalmente se presentará en Chile. Don’t Tap The Glass (2025), su más reciente álbum, ha captado la atención de la prensa especializada gracias a una mezcla única de hip hop, soul y pop.

Ese mismo día, la estrella pop Lorde hará bailar a sus fanáticos con clásicos como “Green Light”, “Tennis Court” y “Perfect Places”, además de canciones de su nuevo álbum Virgin (2025). También destacan Turnstile, que vuelve al festival como un fenómeno mundial con su propuesta hardcore y sonidos alternativos, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes, entre otros.

El domingo 15 de marzo, el festival cerrará con los colores y el pop de Chappell Roan, la electrónica de Skrillex y la voz inconfundible de Lewis Capaldi. Tres artistas en la cima de sus carreras serán el broche de oro del evento más grande del país. Además, se sumarán Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, entre otros.

Los pases diarios para Lollapalooza Chile ya están disponibles en Ticketmaster.cl desde el mediodía.

Cenco Malls, presentador de Lollapalooza Chile, ofrecerá un 20% de descuento limitado y distribuido entre todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1. Cada cliente podrá comprar un máximo de cuatro entradas. El descuento aplica sobre el valor sin cargo por servicio y se hará efectivo ingresando el código disponible en la APP Mi Mall al momento de la compra.

Por su parte, Banco de Chile, también presentador del festival, dispondrá de un 20% de descuento para clientes que paguen con tarjetas del banco, en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, además de la opción de cubrir hasta un 25% del valor con Dólares-Premio. El beneficio está disponible para todos los tipos de pases y etapas desde Preventa 1, con un máximo de cuatro entradas por cliente. Descuento válido hasta agotar stock.